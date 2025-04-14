劇場也要永續 兩廳院宣布大眾交通、電子票減碳雙計畫

2025年第四屆「國家兩廳院永續國際年會 × STAGES永續劇場聯盟論壇」今日登場。兩廳院也宣布「劇場減碳雙計畫」，包含與iPASS一卡通合作，目標減少交通碳排放量的「劇場交通綠色行動」；以及降低印刷消耗、鼓勵使用電子票券的「OPENTIX綠色星光計畫」，邀請觀眾一起落實永續行動。

此次論壇為STAGES永續劇場聯盟首度於亞洲舉辦論壇。論壇除邀請五個國際級重要劇場代表與會交流；兩廳院亦分享如何持續更新實踐永續場館營運策略，並邀請2023-2024年駐館藝術家「無獨有偶工作室劇團」探討綠色製作與團隊經營的實務經驗。

兩廳院藝術總監劉怡汝指出，兩廳院於2023年完成ISO14064-1:2018組織型溫室氣體盤查，成為全台首座通過 SGS 查證之劇場。今年針對「文宣印刷」與「運輸交通」兩大碳排放來源，制定具體減碳策略，發起「劇場減碳雙計畫」廣邀民眾實踐減碳行動。

OPENTIX兩廳院文化生活於1月1日啟動「OPENTIX綠色星光計畫」，鼓勵觀眾選購電子票，相較紙本票券，一張可以減少5.2g的碳排放量，並獲得紅利點數回饋，每季更加碼抽iphone16手機乙支。兩廳院於戲劇院及音樂廳大廳並設數據公告，曝光每月觀眾使用「電子票」及「實體票」的占比，讓實際比例可視化，盼直觀喚起觀眾以電子票代替紙本票的意識。

「劇場交通綠色行動」則鼓勵觀眾以低碳方式前往劇場，響應永續生活。兩廳院與「iPASS一卡通」合作，自4月14日起至12月28日止，凡於演出當日搭乘捷運、公車及YouBike至兩廳院，並在四廳演出現場指定站點以一卡通感應登記，即享有中獎機會，獎品包含OPENTIX點數及一卡通綠點（適用於大眾運輸及生活繳費，包括停車費、電費、水費和信用卡費等，折抵後可換取iPASS MONEY同等儲值金回饋，詳細活動辦法請見一卡通官網 https://www.i-pass.com.tw/Page/GreenPoints）；系列活動並包含於兩廳院社群平台響應分享此行動即可參加抽獎（詳見兩廳院官方網站 https://npac-ntch.org/events/9741），鼓勵一般大眾參與。

此外，即起持兩廳院當日演出票券之觀眾，停車優惠時數自6小時調整為4小時。透過每一次的綠色出行，讓劇場成為共同實踐永續理念的場域，期待更多人一同參與。