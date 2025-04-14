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台中貴族高中黑社會！學長打人手脫臼送醫 學弟挨打卻留校

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台中貴族高中黑社會！學長打人手脫臼送醫 學弟挨打卻留校

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
校園霸凌示意圖。圖/AI生成
校園霸凌示意圖。圖/AI生成

台中某私立中學傳霸凌事件！高三學長在下課時間將高一學弟叫到廁所狂揍，連兩節下課如法炮製，不少學生圍觀，還連喊「打他」。市議員曾朝榮今天在市議會痛批，打人學生打到手脫𦥑，校方送醫，但被打的學生卻留校，太離譜。教育局表示，行為人已記1大過，挨打學生由家長送醫，並未忽略。

曾朝榮今天爆料，學生家長投訴，讀私校高一的兒子在校連續2堂下課時間，被高三學長在廁所痛毆，令人痛心的是過程中不少學生圍觀錄影還喊打，卻無人出手阻止「比黑社會還惡劣」。

曾朝榮說，更令家長痛心的是，動手打人的高三學生因打人打到手脫臼，被救護車送醫院開刀，遭挨打的學弟卻無人理，事發至今一個多月，事件調查無下文。

曾朝榮指出，家長事後到派出所報案，警方回應這是學校暴力事件，沒辦法介入，讓家長更無奈。

教育局表示，台中市某校2月20日傳出生對生肢體衝突，學校展開調查，調查結果已出爐，行為人屬故意欺負行為，學校對行為人記大過1次，並予該生強化情緒管理、人際溝通互動等面向加強輔導。

校方表示，案發在2個月前，動手的高三學生事後表達懊悔，被記1大過處分，已結案。被打的學弟未被醫，校方指家長就在學校附近，事後到校將孩子帶到醫院，未忽略挨打學生。

教育局表示，被打學生依其意願提供相關輔導協助，並徵詢學生及其家長意見，提供相關諮商、輔導資源，後續追蹤輔導成效。

台中市議員曾朝榮今在議會批，私校生被霸凌求助無門。中市教育局表示，調查已出爐。圖／曾朝榮提供
台中市議員曾朝榮今在議會批，私校生被霸凌求助無門。中市教育局表示，調查已出爐。圖／曾朝榮提供

學長 教育局 校園暴力事件 霸凌 高中生

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