快訊

台中貴族高中黑社會！學長打人手脫臼送醫 學弟挨打卻留校

台中一中「我們的青春文學夢」特展 展現文學能量

中央社／ 台中14日電

台中一中推出「群星閃耀：我們的青春文學夢」特展，展出校友作家作品，有林懷民、詹宏志，路寒袖，另有新興創作人「通靈少女」編劇林孟寰、醫師作家「阿布」，展現一中人的文學能量。

台中一中給人印象是許多名醫的母校，或是以理工為主的高中。台中一中今天舉辦記者會，配合創校110年，校方推出「群星閃耀：我們的青春文學夢」特展，展出多個校友作品，透過展覽呈現一中人的文學能力。

校長林隆諺表示，許多人對一中人的印象多停留在培育醫界及工程人才，事實上，一中也擁有堅強的文學能量。校友中有許多文學名家引領台灣文壇發展，一代傳承一代，代代都有文學人誕生，希望學生能聚焦自己腳下的校園蘊藏的多元能量，可看見人生更多可能性。

「群星閃耀：我們的青春文學夢」特展，校方展出多名校友作家作品，包括陳千武、林懷民、詹宏志、楊渡、路寒袖。另有新興創作人，包括「通靈少女」編劇林孟寰、醫師作家「阿布」等，除展現一中在文壇的重要性與影響力，希望藉由校友作家作品展，讓更多人認識一中的多元面貌。

還有「一中懷舊照片展」及「一中百年文物展」，多張珍貴照片及文物，勾勒出歷屆一中人共同的青春記憶及歷史。其中，百年文物部分，可看見林獻堂、杜聰明賀詞墨寶，80週年校慶先總統李登輝賀詞，見證不同階段的一中慶典，也見證在灣歷史。相關展覽即日起到5月7日在台中一中校史館展出。

文學 文物 青春

延伸閱讀

誤遣移民至薩爾瓦多 美官員：無義務助幫派分子出獄

蘇丹內戰難止息 難民營連三天被轟炸

誤將男子驅逐至薩爾瓦多 川普政府承認行政疏失

江祖平隔3個月強勢回歸！　最爽一事竟跟江國賓有關

相關新聞

台中貴族高中黑社會！學長打人手脫臼送醫 學弟挨打卻留校

台中某私立中學傳霸凌事件！高三學長在下課時間將高一學弟叫到廁所狂揍，連兩節下課如法炮製，不少學生圍觀，還連喊「打他」。市...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

劇場也要永續 兩廳院宣布大眾交通、電子票減碳雙計畫

2025年第四屆「國家兩廳院永續國際年會 × STAGES永續劇場聯盟論壇」今日登場。兩廳院也宣布「劇場減碳雙計畫」，包...

新北瑞芳鼻頭國小推海洋教育 親子共讀手作好溫馨

瑞芳區鼻頭國小是一所以海洋教育為主軸的迷你小學，為推廣海洋環境教育，日前舉辦親子共讀手作活動，吸引許多大小朋友參加，經由繪本導讀，還有海洋星空瓶製作，讓海洋環境教育向下紮根，也增進親子關係。

高市議長康裕成見證 永豐盛連5年贊助鼓山高中舉重隊

在高雄愛心企業默默支持下，鼓山高中舉重隊征戰各地獲獎無數，今年也不例外，永豐盛企業再度慷慨解囊，捐贈20萬元幫助舉重隊員...

龍潭高原國小通學廊道竣工 改善百校通行安全桃園提前達標

桃園市長張善政今天下午視察龍潭區高原國小通學廊道改善工程竣工，該廊道預計4月30 日完工啟用，張善政說，市府推動人本交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。