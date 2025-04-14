高市議長康裕成見證 永豐盛連5年贊助鼓山高中舉重隊

在高雄愛心企業默默支持下，鼓山高中舉重隊征戰各地獲獎無數，今年也不例外，永豐盛企業再度慷慨解囊，捐贈20萬元幫助舉重隊員，今早高雄市議長康裕成會同四位原住民議員參與捐贈儀式，感謝董事長楊紘先持續5年支持舉重隊選手。

全中運即將展開，今早議長康裕成率高忠德、范織欽、陳幸富及王義雄等議員前往鼓山高中，見證永豐盛企業董事長楊紘先捐贈訓練費給鼓山高中校長廖俞雲。

康裕成表示，感謝楊董事長的愛心與鼓勵，並祝福辛苦鍛鍊的選手，希望所有選手都在全中運中穿金戴銀又奪銅；從過去偏鄉送鮮乳到現在贊助鼓山高中舉重隊，高雄在地企業都沒有缺席，她相信投資學生是最棒的投資。

一行人參觀校內舉重館設備及環境，眾人心疼選手須集體住宿及受訓。議員陳幸富說，舉重隊多為原住民籍學生，大家也關心學生的宿舍及伙食情況，期盼市府和教育局儘速研議，優化場館環境及學生住宿環境，讓學生擁有更好的訓練環境。