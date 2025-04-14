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龍潭高原國小通學廊道竣工 改善百校通行安全桃園提前達標

聯合報／ 記者曾增勳／即時桃園報導
桃園市長張善政（中）視察龍潭區高原國小通學廊道改善工程竣工，該通學廊道預計30 日啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）視察龍潭區高原國小通學廊道改善工程竣工，該通學廊道預計30 日啟用。記者曾增勳／攝影

桃園市長張善政今天下午視察龍潭區高原國小通學廊道改善工程竣工，該廊道預計4月30 日完工啟用，張善政說，市府推動人本交通願景，原定明年底前完成100所學校通學廊道，今年可提前完成，他期勉市府同仁「勿以工程小不做，工程小民眾有感的更要優先做」。

龍潭區高原國小位於高原路（桃 68線道），該路為龍潭工業區、六福村、渴望園區及往來新竹的車行幹道，車流量大，原有人行道小、缺乏無障礙設施，學童上下學行走路側危險，市府養護工程處與校方會勘決定今年拓寬人行通學廊道。

高原國小通學廊道拓寬改善長度約155公尺，總經費279萬元，施工90天，最近工程竣工，包括拓寬人行道、設置無障礙斜坡、退縮植栽槽，配合校方拆除側門斜坡道，提升學童通學人行安全空間，有效區隔人車動線，增設導盲磚與無障礙設施，營造友善通學步道。

張善政表示，過去高原國小通學廊道空間狹窄、路面破損，影響學童通行安全，市府與校方合作，將學校花圃退縮，拓寬人行步道寬度，家長可以放心學童上下學步行安全。

前幾年，台灣被外國人質疑是行人地獄，市政府特別從讓家長安心的學童通學廊道開始做起，原定明年底前，全市將完成100所通學廊道改善計畫，在市府團隊努力下，提前在今年底前完成100所學校通學廊道，讓學童上下學走路安全、家長安心。張張善允諾，市府將分階段在龍潭高中、龍潭國小間興建地下停車場，紓解龍潭大池周邊長期停車問題。

桃園市長張善政（右二）視察龍潭區高原國小通學廊道改善工程竣工，該通學廊道預計30 日啟用。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右二）視察龍潭區高原國小通學廊道改善工程竣工，該通學廊道預計30 日啟用。記者曾增勳／攝影
龍潭區高原國小通學廊道改善工程竣工，拓寬的學童通學步道平坦，學童上下學步行安全。記者曾增勳／攝影
龍潭區高原國小通學廊道改善工程竣工，拓寬的學童通學步道平坦，學童上下學步行安全。記者曾增勳／攝影

人行道 張善政 行人地獄

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