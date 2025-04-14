龍潭高原國小通學廊道竣工 改善百校通行安全桃園提前達標

國小低年級的數學題你解的出來嗎？一名男網友分享「國小低年級資優班」數學題，題目中展示著一個直式加法算式：「丙乙＋丙甲＝甲乙丙」，試求甲、乙、丙分別是多少？」，此問題難倒一堆網友，紛紛直呼：「難怪一堆人不喜歡數學」。

2025-04-14 15:28