新北瑞芳鼻頭國小推海洋教育 親子共讀手作好溫馨

瑞芳區鼻頭國小是一所以海洋教育為主軸的迷你小學，為推廣海洋環境教育，日前舉辦親子共讀手作活動，吸引許多大小朋友參加，經由繪本導讀，還有海洋星空瓶製作，讓海洋環境教育向下紮根，也增進親子關係。

此次活動以繪本「海底深潛大冒險」揭開序幕，透過故事情節探索情緒表達與人際溝通的重要性，鼓勵孩子勇敢說出內心感受。並藉由親子互動討論，透過問題引導與遊戲，讓孩子與家長共同討論故事中的情境，學習如何尊重彼此的感受，建立開放的對話空間。

接著進行海洋玻璃瓶手作，孩子將親手製作海洋風格的玻璃瓶，並寫下自己的心願或感受，讓作品成為一份具有兒童節意義的紀念品，象徵孩子的聲音值得被珍視與收藏。

鼻頭國小校長李延昌說，這次活動走出校園，讓更多孩子可以參與其中，並整合新北市友善兒童建設與活動，打造兒童幸福城市，結合多元社區資源與學校教育活力，活絡學生學習動能，這次活動大小朋友參與踴躍，非常圓滿成功。