屏東偏鄉小校水泉國小女籃奪冠 不忘帶上月琴表演恆春民謠

屏東縣恆春鎮水泉國小全校僅35名學生，學校發展籃球、恆春民謠，學生們今年3月參加2025全國籃球錦標賽U12女子MINI組勇奪全國冠軍，他們在頒獎典禮帶上月琴，演唱恆春民謠。縣長周春米今表揚近期優秀體育小將們，她們特別帶上月琴彈奏演唱。

「偏鄉小校創奇蹟！」學校形容，學校發展籃球比賽，因為學生數不多，籃球比賽幾乎全校學生都參與，六年級4名學生，五年級1名，四年級3人，組成女籃隊。

學校表示，這次拿下全國冠軍，5名球員還獲得「最佳女子球員」分別為，夏昱甯、潘淳釿、陳彤瑀、黃真、葉千儀，教練胡德政獲頒最佳教練獎。

屏東縣長周春米今表揚縣內近期優秀的體育小將們，並為下周舉辦的全中運的屏東選手們授旗，加油打氣。水泉國小女籃隊長六年級夏昱甯說，今天很開心可以跟縣長一起合照。縣長周春米也頒發營養金1萬元給水泉國小女籃隊。

表揚結束後，水泉國小女籃隊隊員們拿出月琴彈奏自編曲，特別做歌詞的大字報，「感謝縣長的肯定、水泉囝仔真榮幸，籃球民謠做傳承，爭取屏東的光榮！」，全場也一起拍手合唱，為來自偏鄉的小將們加油！