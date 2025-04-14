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台中國三生廁所痛毆國一生 施暴者手脫臼送醫記大過

中央社／ 台中14日電

台中市國中日前發生一名國三生在廁所痛毆另名國一生，一旁還有圍觀起鬨學生，施暴者打到自己手脫臼被送醫；教育局今天表示，校方調查結果出爐，打人者記大過一次並加強輔導。

台中市議會今天召開定期會，民進黨市議員曾朝榮質詢指出，日前接獲家長陳情，就讀國一孩子日前在學校遭毆打，孩子被國三學生叫到廁所施暴，接連兩節課下課都被叫去，廁所內還有許多圍觀者卻無人相助。

曾朝榮說，施暴的國三生打到手都脫臼，校方立刻叫救護車送醫，被打到鼻青臉腫的國一生則是在校等家長前來，家長第一時間報警並提告。

台中市政府教育局透過文字稿表示，經查此事件發生在2月20日，校方調查結果已出爐，因行為人屬故意欺負行為，學校對行為人記大過一次，並予學生強化情緒管理、人際溝通互動等面向加強輔導；被打學生則依照他的意願提供相關輔導協助，後續持續追蹤諮商輔導成效。

台中市 廁所 教育局

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