難怪大家不喜歡數學...他分享國小低年級「超難算式題」：誰解得出來？
國小低年級的數學題你解得出來嗎？一名男網友分享「國小低年級資優班」數學題，題目中展示著一個直式加法算式：「丙乙＋丙甲＝甲乙丙」，試求甲、乙、丙分別是多少？」，此問題難倒一堆網友，紛紛直呼：「難怪一堆人不喜歡數學」。
一名男網友在Dcard發文，他PO出一個「國小升資優班，綜合智力測驗」的數學題目，題目中列出加法直式：「丙乙＋丙甲＝甲乙丙」，試求甲、乙、丙分別是多少？」，困難的題目難倒了他，困惑地問道：「真的有小一生可以解出來並完整說明解題方式嗎？」
此文一出，不少網友感嘆題目的難度，「這就是所謂的富養教育嗎？小一而已，小朋友這麼難的題目，回想我小一時可能還在1+1等於2吧」、「這真的是小一的題目嗎」、「太扯了，難怪我國小去考資優班考不上」、「要小一就解這種東西，難怪一堆人不喜歡數學」。
有內行人透露代數字、利用位數的方法解出答案，得出甲是1、乙是8、丙是9，「甲一定是1，丙是5、6、7、8、9其中一個，代進去試個5次答案就出來了，兩個一位數相加，進位最小值為10，所以兩個相同的數有進位的話，則一定是5以上」、「百位：甲要能進位，一定是1；十位：丙+丙要進位，一定是5以上；個位：乙+1=丙（甲1，這裡不可能進位），且十位的丙+丙=10+乙，乙=8，丙=9」。
但也有網友認為「並不難」，「蠻簡單的吧，對國小生應該不難」、「應該可以吧，我外甥女幼稚園大班時，已經學會99乘法表跟千位數以內加減了」、「不算太難」、「有認真上課的小朋友應該都會」。
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