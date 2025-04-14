走過110年...台中一中校慶辦3特展 見證台灣百年歷史

台中一中慶祝創校110周年，校方在校史館規劃三大展覽，包括「校友作家作品展」、「一中憶像：懷舊照片展」及「一中百年文物展」；另旅居北美的校友須國琪也規畫「藝術深傳愛、科技廣傳情」線上美展，展示中一中師生作品。

台中一中今年校友作家作品展，主題為「群星閃耀：我們的青春文學夢」，負責策展的讀者服務組長謝巧薇指出，台中一中作為第一所由台灣人創立的中學校，在台灣社會文化史上具指標性意義，在中一中110周年校慶，以此為起點重新思索台灣文學史，領會中一中在110年間積累的豐富人文底蘊。

「一中憶像：懷舊照片展」則由輔導室向校友募集就讀一中時期的老照片。台中一中表示，懷舊照片自去年12月收集至今年2月，透過網路表單收集、校友會的大力轉傳、校友師長們的踴躍參與，收集約50張老照片，而歷年校景、重大活動等歷史回憶，自歷屆的畢業紀念冊擷取。

「一中百年文物展」則以逢10周年校慶文物展為主題，展示相關文物，包括40周年簽名簿，可看到創校五先賢之一的林獻堂、杜聰明賀詞墨寶，另從80周年校慶李登輝總統賀詞、100周年校慶馬英九總統等國家元首賀詞，見證不同階段的一中慶典，也見證台灣歷史。文物展現場也提供校碑及110周年校慶slogan模板，讓校友及民眾拓印體驗。

校長林隆諺指出，三大展覽特別於一中最具代表性的校史館舉行，透過上百張珍貴照片，勾勒出歷屆一中人共同的青春記憶。