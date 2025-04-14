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竹縣義民高中攜美校推雙聯學制 首屆畢業生獲雙證書

中央社／ 新竹縣14日電

新竹縣義民高中今天表示，與美國緬因中央中學簽署雙聯學制，學生3年來每週全英文上課5小時，並赴美參加1個月科學營，今年首屆畢業生獲2校畢業證書，展現學生學習多元成果。

新竹縣義民高中今天透過新聞資料指出，竹縣推動國際教育交流，義民中學3年前與美國緬因中央中學簽訂「雙聯文憑教育」合作計畫，進行跨國校際STEAM課程合作交流以及雙學位文憑授予。

義民高中董事長潘鵬仁告訴中央社記者說，義民高中的高一至高三共有14名學生參與雙聯學制，今年首屆畢業典禮共有4名學生畢業，緬因中央中學校長David Pearson也親自到台灣，共為學生頒雙聯學制畢業證書。

國際事務組長呂心茹表示，這4名學生透過每週5小時與緬因中央中學進行全英文課程學習，並安排1個月赴美參加STEAM科學營實體課程。

畢業生張睿芷表示，課程中，美籍教師以引導提問，讓她能深入思考並勇敢表達想法；畢業生張睿芯說，此次經驗從日常生活中融入英文對話，聽說能力大幅提升。

畢業生蘇枘絜說，最大影響是能勇敢表達，且在學習過程中不怕說錯；畢業生韓秉哲表示，參與科學營透過親手做實證理論，就不易忘記。

新竹 科學 英文

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