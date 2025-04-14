家長、學童引頸以盼 竹市關埔國小三期景觀工程完工

許多家長、學童引頸以盼的新竹市關埔國小三期景觀及現有工地防護工程，自去年2月開工後，歷經一年多工期，終於在今天竣工，這項工程範圍包含中央草地、跑道、戶外排球場、校門周邊及校園中庭、體育館周邊工地保護等，將中央草原延伸至教室空間，除讓學校煥然一新，也完善周邊社區人行空間，提升通行安全與便利性。

代理市長邱臣遠今到關埔國小視察三期工程完工情形，他說，先前受到營建市場原物料價格上漲、缺工缺料等多重因素影響，造成關埔國小三期工程多次流標，經市府召開7次相關會議進行預算書圖、規格及招標策略、大宗物資單價及營建市場行情檢討，給予合理的預算及工期，並提供招標優化條件，亦將各專業工項拆分招標，最終克服重重困難，讓工程如質如期完工。

教育處表示，這次關埔三期完工內容，主要是將中央草原延伸至教室空間，透過富有創意且貼近生活的設計，引發學生學習興趣並在自然環境中探索與成長。並同步增設跑道、排球場，改善校園中庭、校門空間及周邊人行步道，使校園與社區的連結更為緊密，進一步塑造友善、和諧的學習與生活氛圍。

工務處表示，關埔國小三期工程施工有其困難性，須兼顧校方日常教學使用、施工動線規畫與落實工地管理等三大面向，同時必須因應天候因素影響即時調整以維持施工進度，這都有賴於市府內部橫向溝通與校方全力支持方能克服萬難，在不影響教學品質的前提下順利如期如質完工。秉持專業分工原則，不僅本次三期工程，後續四期體育館工程亦由工務處接續施工，希望延續三期工程的經驗戮力將體育館工程順利完成。

關埔國小校長陳彩文表示，隨著各期工程建設陸續完工，學校不僅能提供更多元的課程與活動，滿足不同年級學生的需求，也能強化教學空間運用與社區參與，讓關埔國小持續朝向「自然共好」的校園願景邁進。