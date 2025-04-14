新北與加國私中簽雙聯學制 最快高二就能申請國外大學

繼與美國達拉斯浸會大學簽署合作備忘錄，新北教育局今天與加拿大卓越國際學院（OIA），簽署雙聯學制MOU。新北教育局長張明文說，這次合作學生無需參加台灣升學大考，完成修習30個學分即可取得加拿大安大略省高中文憑OSSD，最快高二就能申請多倫多大學、滑鐵盧大學等校。

卓越國際集團為國際教育機構，卓越國際學院（OIA）是旗下經加拿大教育部註冊的私立全日制國際高中。新北教育局今與加拿大卓越國際學院董事長竺育如及副校長Ryan McAllister簽署雙聯學制MOU。張明文指出，這次合作納入加拿大安大略省高中文憑OSSD採學分制，以線上與實體混合式教學。

加拿大卓越國際學院說，OIA開設的課程包含社會財經及語言、理工或資工學群等，設有學分抵免制度，台灣學生最高可抵免24學分，降低修課門檻、縮短修業年限；學生於取得OSSD文憑後，即享有與加拿大在地學生相同機會，可透過安大略省大學申請中心，申請多倫多大學、滑鐵盧大學等校，較一般國際生擁有更高錄取機會。此外，OIA提供優秀學生跳級方案，如學生在高二上學期便取得OSSD國際文憑，即可申請國際知名大學。