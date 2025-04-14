偏鄉小學諸羅樹蛙生態館 嘉縣百大夯學點

大林鎮偏鄉小學社團國小成立諸羅樹蛙生態館，縣長翁章梁表示，在偏鄉小學成立諸羅樹蛙生態教育館特別有意義，學童從最近環境了解自己家鄉，透過深化認識，知識不只限於圍牆內的書本。

嘉義縣政府自去年5月爭取到教育部學習型城市競爭型3年期計畫，致力於「嘉義夯學網的建置」及「百大夯學點的推動」，方便民眾取得學習資源；今天於社團國小成立「諸羅樹蛙生態教育館」，成為嘉義百大夯學點之一，縣長翁章梁與南華大學校長高俊雄簽署合作意向書，攜手於教育推廣、學術研究、資源共享等合作，期能將生態教育館打造為深具教育意義與地方特色的生態保育基地。

縣長翁章梁表示，諸羅樹蛙不僅以嘉義古地名命名，更是台灣特有種且瀕臨絕種保育類動物，其珍稀性與獨特性不言而喻。諸羅樹蛙棲息於雲嘉淺山環境，與人類生活高度重疊，更突顯了保育的重要性。

翁章梁表示，大林鎮是諸羅樹蛙的主要棲息地之一，將過去所累積的研究、蒐集、理解、匯整、展示等成為生態教育館。社團國小雖然是偏鄉小學，但曾出現不少名人，演藝圈知名的林青霞、許乃麟等都是校友，生態教育館設在社團國小有特別意義，透過小學生由近到遠，從最近環境了解自己的家鄉，從認識過程深化，將知識超出圍牆以外，不再只限於圍牆內的書本。未來這裡的孩子對諸羅樹蛙的情感與緣份就會特別地深刻。

教育處處長李美華表示，「從小扎根」是培養保育態度的關鍵，縣府去年投入168萬元活化社團國小校舍閒置空間，打造「諸羅樹蛙生態教育館」，作為嘉義縣生物多樣性及里山生態環境的學習基地，未來教育館將提供諸羅樹蛙生態保育種子教師培訓課程及生態保育推廣活動，期盼能讓多人認識諸羅樹蛙，進而關心整體環境生態議題。