抽籤順序微調 新北公共化幼兒園5/16起線上報名
新北市114學年度公立及非營利幼兒園招生簡章已公告，全程線上作業辦，報名時間從5月16日10時起至5月22日下午4時止，以抽籤分發。其中抽籤順序，經教育局核定交通不便地區幼兒園、設籍滿2年以上，資格調至第3順位。
教育局長張明文表示，幼兒園招生採取一次抽籤，同步公告正、備取名單，並開放「多志願、不限園數」的選填機制，家長可依通勤距離、課程特色等需求自由排序志願，每個志願都有正取機會；若未獲正取，系統也會將以家長選填的第一志願排序備取。
此外，家中有雙胞胎以上的幼兒，家長可以選擇「合併抽籤」或「分開抽籤」。若同一籤卡多胞胎幼兒的分發名額，大於或等於多胞胎幼兒數時，幼兒可同時入園；若分發名額不足，多胞胎幼兒則一起列入下一志願序。
教育局指出，資格審查全面改為線上辦理，若文件缺漏或不符，會以簡訊提醒補件。抽籤分發將於6月3日中午12時直播，家長可鎖定新北市教育局粉絲專頁「新北學Bar」收看；錄取公告為6月3日下午3時，錄取的正取生採取「線上報到」，報到時間為6月3日下午3時至6月4日下午6時。
教育局補充，今年新北市幼兒園招生調整經教育局核定交通不便地區（含非山非市）學校附設幼兒園，設籍滿2年以上的幼兒，資格調至第3順位，讓當地幼兒就近就學的需求；另配合教育部政策，逐年調降師生比至1:12，若分發後該園仍有缺額，且無其他幼生備取登記，則調整招生人數。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言