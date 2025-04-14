抽籤順序微調 新北公共化幼兒園5/16起線上報名

新北市114學年度公立及非營利幼兒園招生簡章已公告，全程線上作業辦，報名時間從5月16日10時起至5月22日下午4時止，以抽籤分發。其中抽籤順序，經教育局核定交通不便地區幼兒園、設籍滿2年以上，資格調至第3順位。

教育局長張明文表示，幼兒園招生採取一次抽籤，同步公告正、備取名單，並開放「多志願、不限園數」的選填機制，家長可依通勤距離、課程特色等需求自由排序志願，每個志願都有正取機會；若未獲正取，系統也會將以家長選填的第一志願排序備取。

此外，家中有雙胞胎以上的幼兒，家長可以選擇「合併抽籤」或「分開抽籤」。若同一籤卡多胞胎幼兒的分發名額，大於或等於多胞胎幼兒數時，幼兒可同時入園；若分發名額不足，多胞胎幼兒則一起列入下一志願序。

教育局指出，資格審查全面改為線上辦理，若文件缺漏或不符，會以簡訊提醒補件。抽籤分發將於6月3日中午12時直播，家長可鎖定新北市教育局粉絲專頁「新北學Bar」收看；錄取公告為6月3日下午3時，錄取的正取生採取「線上報到」，報到時間為6月3日下午3時至6月4日下午6時。