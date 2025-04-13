全國SCRATCH競賽 基市國中生智慧停車系統作品獲佳作

基隆市政府教育處今天表示，今年全國貓咪盃SCRATCH競賽，國中組以「生活應用組」為核心主軸，期盼學生善用程式設計能力，實際解決生活中的問題。全國22個縣市共170支隊伍參賽，基隆市安樂高中國中部獲佳作。

114年度全國貓咪盃SCRATCH競賽11、12日在屏東縣墾丁福華飯店舉行。國中組賽制調整，取消動畫組與遊戲組，改以生活應用組為主軸。

來自安樂高中的參賽學生說，今年競賽題目為「智慧型停車場」，參賽者需設計一套智慧型停車引導系統。他們運用「選擇結構」與「重複結構」設計程式邏輯，在作品中加入流行的像素風格動畫元件，並設計加速器與一鍵測試功能，讓使用者能快速模擬智慧停車場的運作流程，獲得好評。

教育處長徐嬿立表示，SCRATCH競賽不僅是選手間技術的較勁，更是學生展現創意與專注力的絕佳舞台。選手們在3小時的競賽時間內，須快速理解題目要求，並運用SCRATCH程式設計平台將創意構思轉化為實際作品，不僅充滿趣味性，更充分展現了學生對程式設計的熱情與實力。