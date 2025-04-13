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中小學全英語上英語課 實施比率近7成

中央社／ 台北13日電
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

教育部鄭英耀上任後調整雙語政策，聚焦於校園內雙語生活化情境。根據教育部最新統計，目前有2679所高中以下學校英語課採全英語授課，實施比率已將近7成。

教育部明天將到立法院教育及文化委員會進行業務報告，根據書面報告，雙語政策將透過「普及提升」、「弭平差距」及「重點培育」等策略穩健推動。

雙語政策曾引發外界疑慮，其中一大爭議在於原先的政策中，除了英語科外，也鼓勵其他科目以英語教學，包括全國教師工會總聯合會（全教總）等團體多次召開記者會，擔心長久下來會使學生既學不好英語，也學不好學科知識。

教育部長鄭英耀於去年5月上任後，調整雙語政策方向。根據教育部送到立法院的最新書面報告，僅強調持續推動英語課程採全英語授課，不再提及其他學科。

教育部指出，全英語授課是指「英語課堂輸出輸入最大化」，根據教育部截至今年2月底統計，全國中小學共有2679所學校英語課採全英語授課，實施比率將近7成。

目前儲備雙語教師已達1萬184名，包含師資生3659名、在職教師6525名。教育部也已編撰教師參考手冊、桌遊卡牌等多元教學資源，完成95部典範教師授課及訪談影片，並持續選送英語教師到海外短期進修、辦理國內工作坊，提升教學專業。

另外，教育部也於去年10月完成「I Want to Test MyEnglish 英語自主檢測系統」，提供學生聽、說、讀、寫等英語能力的全方位診斷報告，並作為教師調整教學及個別輔導的參考依據。

教育部 英語科 鄭英耀 雙語政策

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