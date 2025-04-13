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桃園南崁高中玫瑰墓音樂演講 與學生對話的心靈饗宴

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
南崁高中玫瑰墓音樂演講，樂團和醫師與高二學生心靈饗宴對話。圖／南崁高中提供
南崁高中玫瑰墓音樂演講，樂團和醫師與高二學生心靈饗宴對話。圖／南崁高中提供

桃園市立南崁高中為深化學生的生命教育與人文素養，安排高二學生參與一場別開生面的音樂演講「玫瑰墓音樂演講：有生命的搖滾樂」，不僅是音樂會，更是深刻的生命對話。

校方表示，活動由愛瑪仕獅子會贊助，玫瑰墓樂團攜手台南市立醫院急診部主任醫師蘇世揚主講，他也是樂團靈魂人物，曾親歷SARS與新冠疫情第一線，將急診室面對生死交關的真實故事，化為一首首感人的歌曲，在搖滾樂的節奏中注入醫者的溫度與悲憫。

玫瑰墓樂團成員皆為專業音樂人，包含4位音樂碩士與一位美國音樂學院吉他主修畢業生，演出融合音樂、演講、影像與生命故事，打造一場「感動、震撼、共鳴」的全方位體驗。活動現場，學生們在每一首旋律與故事交織下深受觸動，有人落淚、有人成長，有人開始思索如何面對人生的無常與意義。

南崁高中校長陳家祥表示，聽完音樂會深受感動，這是一場非常有意義又感動人心的音樂講座，下學期將再次邀請玫瑰墓樂團來校演出，讓更多學生有機會親身體驗這場感動，從中得到生命的啟發與力量。

樂團 音樂會

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