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竹市新科國中、龍山國小 獲114年度教育部閱讀磐石獎
教育部公布114年度閱讀磐石獎得獎名單，新竹市新科國中及龍山國小分別榮獲「閱讀磐石獎」國中組、國小組的推動閱讀績優學校殊榮，閱讀磐石獎是閱讀界的奧斯卡獎，其中，新科國中繼榮獲教學卓越金質獎後，再度以「閱讀CEO、THINK全世界」的表現摘下閱讀磐石獎，十分不容易。
教育處表示，新科國中以THINK五力（科技、健康、國際、協調、探知），搭配CEO學習模組（覺知、探究、生生展能），培育具備國際視野與閱讀力的未來人才。
新科國中校長林燕玲表示，教師團隊結合跨領域專業，發展專屬學生的跨域閱讀本，並藉由走讀活動及閱讀擂台賽等多元方式提升學生學習成效。此外，透過校訂課程如「Fact翻轉」與「MI狀元」，強化素養導向教學，運用紙本與數位雙素養策略，讓學生具備一輩子帶著走的閱讀力，成為自己所長領域的CEO。
教育處表示，龍山國小深耕閱讀20年，自2004年起即制定低、中、高年級閱寫課程，並於102學年起申請教育部「增設圖書館閱讀推動教師」計畫，致力將閱讀教育扎根持續至今。
龍山國小校長顏美禎表示，學校團隊近年因應108課綱，閱讀課程逐步轉化。以校訂課程為例，高年級孩子皆須完成數位閱讀自主探究計畫，是該校回應新課綱與教育趨勢的具體展現。龍山國小以聯合國永續發展目標SDGs議題為主軸，交織出「SDG╳SDGs」閱讀課程—「小龍樂讀SDG、永續行動SDGs」。
顏美禎表示，SDG閱讀以「樂讀、深學、共好」三層次，協助學生親近文本、深化學習到實踐行動，相信閱讀能萌發永續價值的種子，讓孩子在課程中自發探究，實踐永續共好行動，達到知行合一的全人教育目標。
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