快訊

出國注意！網揭1詐騙手法「假搭訕真騙財」：千萬別拿錢出來

膽結石該不該切除？「非緊急但必需」手術考驗醫師與病人緣分

半導體關稅明公布！他指「強勢乙方台積電」不受影響 網卻憂股價先動

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市新科國中、龍山國小 獲114年度教育部閱讀磐石獎

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新科國中繼榮獲教學卓越金質獎後，再度以「閱讀CEO、THINK全世界」的表現摘下閱讀磐石獎。圖／新竹市府提供
新科國中繼榮獲教學卓越金質獎後，再度以「閱讀CEO、THINK全世界」的表現摘下閱讀磐石獎。圖／新竹市府提供

教育部公布114年度閱讀磐石獎得獎名單，新竹市新科國中及龍山國小分別榮獲「閱讀磐石獎」國中組、國小組的推動閱讀績優學校殊榮，閱讀磐石獎是閱讀界的奧斯卡獎，其中，新科國中繼榮獲教學卓越金質獎後，再度以「閱讀CEO、THINK全世界」的表現摘下閱讀磐石獎，十分不容易。

教育處表示，新科國中以THINK五力（科技、健康、國際、協調、探知），搭配CEO學習模組（覺知、探究、生生展能），培育具備國際視野與閱讀力的未來人才。

新科國中校長林燕玲表示，教師團隊結合跨領域專業，發展專屬學生的跨域閱讀本，並藉由走讀活動及閱讀擂台賽等多元方式提升學生學習成效。此外，透過校訂課程如「Fact翻轉」與「MI狀元」，強化素養導向教學，運用紙本與數位雙素養策略，讓學生具備一輩子帶著走的閱讀力，成為自己所長領域的CEO。

教育處表示，龍山國小深耕閱讀20年，自2004年起即制定低、中、高年級閱寫課程，並於102學年起申請教育部「增設圖書館閱讀推動教師」計畫，致力將閱讀教育扎根持續至今。

龍山國小校長顏美禎表示，學校團隊近年因應108課綱，閱讀課程逐步轉化。以校訂課程為例，高年級孩子皆須完成數位閱讀自主探究計畫，是該校回應新課綱與教育趨勢的具體展現。龍山國小以聯合國永續發展目標SDGs議題為主軸，交織出「SDG╳SDGs」閱讀課程—「小龍樂讀SDG、永續行動SDGs」。

顏美禎表示，SDG閱讀以「樂讀、深學、共好」三層次，協助學生親近文本、深化學習到實踐行動，相信閱讀能萌發永續價值的種子，讓孩子在課程中自發探究，實踐永續共好行動，達到知行合一的全人教育目標。

新科國中與外籍英語老師合作辦理聖誕主題書展。圖／新竹市府提供
新科國中與外籍英語老師合作辦理聖誕主題書展。圖／新竹市府提供
.龍山國小高年級數位閱讀課程教學，從搜尋、瀏覽、評估、整合、組織到提案呈現。圖／新竹市府提供
.龍山國小高年級數位閱讀課程教學，從搜尋、瀏覽、評估、整合、組織到提案呈現。圖／新竹市府提供
龍山國小透過全校性課程規劃與多元活動，認識SDGs永續發展目標。圖／新竹市府提供
龍山國小透過全校性課程規劃與多元活動，認識SDGs永續發展目標。圖／新竹市府提供
新科國中教師運用平板進行教學，提升學生雙閱讀素養。圖／新竹市府提供
新科國中教師運用平板進行教學，提升學生雙閱讀素養。圖／新竹市府提供

108課綱 永續

延伸閱讀

教育部補助改造自主學習空間 高中職受惠

很多人都搞錯！教育部辭典揭「壓軸」不是最後一個 內行解釋誤用由來

教育部身心障礙生能力評估作業 1089人參與

竹市兒藝節飛翔樂園秀軟實力 奪美、法設計大獎

相關新聞

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

竹市新科國中、龍山國小 獲114年度教育部閱讀磐石獎

教育部公布114年度閱讀磐石獎得獎名單，新竹市新科國中及龍山國小分別榮獲「閱讀磐石獎」國中組、國小組的推動閱讀績優學校殊...

教育部補助改造自主學習空間 高中職受惠

12年國民基本教育的課程強調學生作為主動的學習者，教育部國教署透過「高級中等學校充實自主學習空間及設施計畫」的補助增強學...

校園新鮮事／關山「米國學校」 守住稻米文化

台東關山鎮有「米鄉」之稱，栽種的稻米遠近馳名，關山鎮農會23年前將碾米工廠及閒置老式穀倉翻新，改建成「米國學校」推廣稻米...

SUPER教師獎／潘怡如手繪作業袋 讓作業不缺交

第21屆新北SUPER教師獎頒獎典禮昨天在樹林國小舉行，現場頒發SUPER教師獎及評審團特別獎。副市長劉和然表示，教師引...

勇奪JHBL男女籃雙冠王 基隆銘傳國中嗨翻天

基隆市銘傳國中今晚雙喜臨門，繼稍早女籃勇奪JHBL國中乙級籃球聯賽冠軍創學校有史以來最佳戰績後，緊接著上場的男籃也拿下J...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。