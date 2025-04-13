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自主學習空間改造 高中圖書館增討論區

中央社／ 台北13日電

過去校園圖書館常禁止談話，但隨著教育理念改變，教育部補助高中改造自主學習空間，設置小組討論區、多功能區域，方便師生共學。

教育部透過「高級中等學校充實自主學習空間及設施計畫」，民國112年度投入經費新台幣4430萬元、補助30校改善校園設備，113年度則投入3391萬元、補助31校。

教育部今天發布新聞稿，介紹高中的改造案例。國立高雄餐旅大學附屬餐旅高中（高餐大附中）透過補助，將原有的福利社空間，重新規劃為小組討論室，新增互動式聯網電視等設備，提供更適合專題實作的討論環境。

高餐大附中圖書館也設立獨立的資訊檢索區，方便學生查詢資料、觀看影音資源及參與線上課程。校方還利用改造後的空間，舉辦瓷盤彩繪、竹編、「來聽人生故事生命講座」等活動，讓圖書館的利用更為多元。

國立虎尾高中將圖書館的電腦使用區，改造為自主學習討論區，用於閱讀推廣課程及彈性自主學習；閱覽區也改造為美感空間，成為共學的理想場所。

國立宜蘭高中將舊期刊保存室，轉型為教師指導的自主學習場域，同時增設多功能區域，讓師生能夠在新的空間中，進行小型成果發表、講座等活動，課後也可供學生自主學習。

教育部表示，未來將持續協助各校營造優質的圖書館閱讀空間，培養學生成為終身的學習者。

圖書館 教育部 自主學習

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