SUPER教師獎／潘怡如手繪作業袋 讓作業不缺交

第21屆新北SUPER教師獎頒獎典禮昨天在樹林國小舉行，現場頒發SUPER教師獎及評審團特別獎。副市長劉和然表示，教師引領學生走向未來，功不可沒，希望得獎的SUPER教師能繼續發光發熱，也希望每位老師都是SUPER教師。

SUPER教師獎有「教育界奧斯卡」之稱，今年新北市SUPER教師獎得獎名單包括板橋幼兒園陳涵靈、莒光國小陳彥冲、秀朗國小潘怡如、福和國中邱韶瑩、尖山國中吳紀秀、鶯歌工商廖昱誠、辭修高中鄭健盈、宏國德霖科大郭士弘等8人。評審團獎2人有清水國小王雯、興華國小逄茹華、最佳人氣獎2人永和國中李孟玲、福和國中邱韶瑩。

劉和然表示，SUPER教師獎鼓勵認真、抱持理想的教師樹立優質典範，教師是當今政府運作的四大支柱，引領學生，指導學生，更希望得獎的SUPER教師能夠發光發熱，發揮影響力，提升專業讓其他教師效法；市府會提供教師更友善的工作條件和友善校園氛圍，盼每位老師都是SUPER教師。

秀朗國小教師潘怡如回憶，學期中發現班上2個孩子常缺漏作業，天天都說作業放在學校忘記帶回家，雖然隔天都會在學校補完，但終究不好。於是她做2個手繪作業袋，畫上孩子喜歡的卡通人物，說也奇怪，2人缺漏作業的次數大大減少。

班上其他的孩子看著2人的作業袋都羨慕得不得了，直嚷著「我們也好想要」，潘怡如就和其他學生約定，作業和回條都準時交，就幫每個人做，雖然整個寒假都忙著開生產線製作，產出全班的作業袋，但從此作業缺交的情形再也沒有發生。