聽新聞
0:00 / 0:00

SUPER教師獎／潘怡如手繪作業袋 讓作業不缺交

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
SUPER教師獎，新北場昨在樹林國小舉行，由副市長劉和然（左四）頒獎。記者李定宇／攝影
SUPER教師獎，新北場昨在樹林國小舉行，由副市長劉和然（左四）頒獎。記者李定宇／攝影

第21屆新北SUPER教師獎頒獎典禮昨天在樹林國小舉行，現場頒發SUPER教師獎及評審團特別獎。副市長劉和然表示，教師引領學生走向未來，功不可沒，希望得獎的SUPER教師能繼續發光發熱，也希望每位老師都是SUPER教師。

SUPER教師獎有「教育界奧斯卡」之稱，今年新北市SUPER教師獎得獎名單包括板橋幼兒園陳涵靈、莒光國小陳彥冲、秀朗國小潘怡如、福和國中邱韶瑩、尖山國中吳紀秀、鶯歌工商廖昱誠、辭修高中鄭健盈、宏國德霖科大郭士弘等8人。評審團獎2人有清水國小王雯、興華國小逄茹華、最佳人氣獎2人永和國中李孟玲、福和國中邱韶瑩。

劉和然表示，SUPER教師獎鼓勵認真、抱持理想的教師樹立優質典範，教師是當今政府運作的四大支柱，引領學生，指導學生，更希望得獎的SUPER教師能夠發光發熱，發揮影響力，提升專業讓其他教師效法；市府會提供教師更友善的工作條件和友善校園氛圍，盼每位老師都是SUPER教師。

秀朗國小教師潘怡如回憶，學期中發現班上2個孩子常缺漏作業，天天都說作業放在學校忘記帶回家，雖然隔天都會在學校補完，但終究不好。於是她做2個手繪作業袋，畫上孩子喜歡的卡通人物，說也奇怪，2人缺漏作業的次數大大減少。

班上其他的孩子看著2人的作業袋都羨慕得不得了，直嚷著「我們也好想要」，潘怡如就和其他學生約定，作業和回條都準時交，就幫每個人做，雖然整個寒假都忙著開生產線製作，產出全班的作業袋，但從此作業缺交的情形再也沒有發生。

劉和然 教師

延伸閱讀

新北教育界奧斯卡今頒獎12名優秀教師出列 劉和然：政府支柱

劉和然參戰轟卓榮泰：別只會嘴 先搞懂地方需求

挑戰世壯運！新北副市長劉和然臉書粉專上線 貼練習桌球影片

新北大巨蛋示意圖出2張 巿民問蓋哪...民代無奈回答「許願街」

相關新聞

後壁高中70周年 故宮院長蕭宗煌等百位傑出校友今回母校同慶

台南後壁高中慶祝創校70周年今天舉辦校慶園遊會、社團成果展，並頒發傑出校友獎，1百多校友回母校一起慶祝，中午在學校熱鬧席...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

校園新鮮事／關山「米國學校」 守住稻米文化

台東關山鎮有「米鄉」之稱，栽種的稻米遠近馳名，關山鎮農會23年前將碾米工廠及閒置老式穀倉翻新，改建成「米國學校」推廣稻米...

SUPER教師獎／潘怡如手繪作業袋 讓作業不缺交

第21屆新北SUPER教師獎頒獎典禮昨天在樹林國小舉行，現場頒發SUPER教師獎及評審團特別獎。副市長劉和然表示，教師引...

勇奪JHBL男女籃雙冠王 基隆銘傳國中嗨翻天

基隆市銘傳國中今晚雙喜臨門，繼稍早女籃勇奪JHBL國中乙級籃球聯賽冠軍創學校有史以來最佳戰績後，緊接著上場的男籃也拿下J...

雙龍國小學生回丹大林道 部落遺址植樹傳承布農文化

為保護布農族珍貴文化地景，林保署南投分署和信義鄉雙龍國小學生，今天在拉芙嵐部落舊址，種下原生種樹苗，讓丹大地區成為原民文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。