校園新鮮事／關山「米國學校」 守住稻米文化

台東關山鎮有「米鄉」之稱，栽種的稻米遠近馳名，關山鎮農會23年前將碾米工廠及閒置老式穀倉翻新，改建成「米國學校」推廣稻米文化，帶大家愛物惜食，校長彭衍芳說，米國學校不在經營觀光景點，而是分享農民生活、專業的好所在。

2005年啟用的米國學校，是以米食為主軸的休閒觀光及農事教育場域，遊客透過農會人員及在地農民專業解說，認識稻米及食農教育，體驗手作樂趣。成立至今，吸引逾百萬遊客到訪，外國朋友對台灣的稻米文化也很感興趣。

「很多人不愛吃米，若再不認識米，稻米文化可能就會消失」彭衍芳說，米國學校是守住稻米文化的最後一塊園地，告訴大家想吃好米就來台東。這裡規畫食農教育及農遊體驗，藉由碾米、製作真空香米及米食糕點、彩繪米餅、環保製米等體驗，帶大家認識台灣米。

他表示，米國學校結合食宿育樂，帶居民一起營造友善環境吸聚遊客，進而帶動地方繁榮，「我們不希望米國學校成為明星，而希望打造全鎮都是主角的觀光平台」，讓全關山鎮都可以靠稻米文化餬口。未來也會推Long Stay及教育套房，讓更多民眾願意親近稻米文化，創造更多商機。