勇奪JHBL男女籃雙冠王 基隆銘傳國中嗨翻天

基隆市銘傳國中今晚雙喜臨門，繼稍早女籃勇奪JHBL國中乙級籃球聯賽冠軍創學校有史以來最佳戰績後，緊接著上場的男籃也拿下JHBL乙級聯賽全國冠軍，完成三連霸。男女籃雙雙奪冠，副市長邱佩琳全程坐鎮加油，現場啦啦隊嗨翻天。

銘傳國中女籃今晚稍早以77比55戰勝台中忠明國中拿下冠軍，緊接著上場的銘國國中男籃也69比52擊敗桃園自強國中，完成冠軍三連霸，也是連續6年拿下5座JHBL乙級聯賽全國冠軍。邱佩琳和議長童子瑋都到板橋體育館一起加油，加油聲震天，全校師生都熱情加油。

邱佩琳說，男女都是冠軍，非常非常興奮，基隆這麼小，資源這麼少，人數這麼少，還可以有這樣的成績不容易。市府重視基層體育的發展，致力於提供基層籃球更好的環境，此次銘傳國中男女籃雙雙奪冠的佳績，為基隆市的籃球運動立下新的里程碑。

教練徐偉勝表示，非常謝謝邱副市長今天來現場全程為孩子們加油，銘傳國中男女籃球隊員都是體育班學生，每年都是從農曆新年期間就開始勤奮練習，今年尤其對女籃隊員而言，更是一次全新的體驗，教練和隊員目標一致，就是要在聯賽中拿下冠軍。