雙龍國小學生回丹大林道 部落遺址植樹傳承布農文化

為保護布農族珍貴文化地景，林保署南投分署和信義鄉雙龍國小學生，今天在拉芙嵐部落舊址，種下原生種樹苗，讓丹大地區成為原民文化和自然資源共融地區，讓原民文化和林業資源延續紮根。

拉芙嵐文教推廣協會理事長尤哈尼‧諾阿南說，拉芙嵐舊部落位於丹大聯外道路（丹大林道）10.5公里處，是布農族卡社群三大家族祖居地，承載著族人世代記憶。透過雙龍國小學童種下原生種樹苗，希望未來世代都能記得布農族祖先過往生活的場域，讓布農文化傳承下去。

林保署南投分署指出，植樹活動由部落族人、雙龍國小學童及南投分署共同參與，標記出舊部落家屋範圍，防止外來干擾並營造生態景觀。部落耆老與南投分署在部落入口共同種下台灣櫸大苗，寓意族人與林保署共好共榮，攜手守護祖先土地。