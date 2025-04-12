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雙龍國小學生回丹大林道 部落遺址植樹傳承布農文化
為保護布農族珍貴文化地景，林保署南投分署和信義鄉雙龍國小學生，今天在拉芙嵐部落舊址，種下原生種樹苗，讓丹大地區成為原民文化和自然資源共融地區，讓原民文化和林業資源延續紮根。
拉芙嵐文教推廣協會理事長尤哈尼‧諾阿南說，拉芙嵐舊部落位於丹大聯外道路（丹大林道）10.5公里處，是布農族卡社群三大家族祖居地，承載著族人世代記憶。透過雙龍國小學童種下原生種樹苗，希望未來世代都能記得布農族祖先過往生活的場域，讓布農文化傳承下去。
林保署南投分署指出，植樹活動由部落族人、雙龍國小學童及南投分署共同參與，標記出舊部落家屋範圍，防止外來干擾並營造生態景觀。部落耆老與南投分署在部落入口共同種下台灣櫸大苗，寓意族人與林保署共好共榮，攜手守護祖先土地。
南投分署長李政賢說，丹大聯外道路沿線有許多布農族珍貴的傳統文化地景及野生動植物資源，從109年起，南投分署就與信義鄉濁水溪線四部落攜手推動劃設「Bunun Acang傳統文化地景野生動物保護區」，今年2月7日獲農業部審議通過，將為丹大珍貴動植物資源與族人歷史提供制度性的保護，期待透過族人共同合作，讓丹大地區成為文化與自然資源共融的典範，傳承布農族歷史記憶及山林智慧。
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