傳承技藝與榮耀 校友金牌父子檔捐建新竹高工新校門

新竹高工原有的老舊校門已使用超過34年，隨著時代發展與校園使用需求改變，學校歷經10次流標、耗時4年，終於完成校門擴建工程，今天適逢創校81周年校慶園遊會，同步舉行新校門落成揭牌典禮，展現新氣象與堅定傳承精神。

新校門由新竹高工傑出校友、金牌父子檔彭泓瑋與彭捷捐資興建，設計由板金科教師陳奇明操刀，並由午堯有限公司承製，整體作品融入工藝與意象，主題為「風動竹工，輪轉不息」，以齒輪轉動象徵新竹高工屹立風城、技藝不息的精神，也體現校友與在校師生的創作共融與精神延續。

校長陳世程表示，原有校門建於1991年，歷經歲月洗禮，已難因應現今校園出入與人車分流需求，此次擴建在保留原有門柱象徵與校友情感的基礎上，融入實用、安全與美學設計，不僅升級校園動線，也展現師生專業技術。他也感謝歷屆校友對母校的長期支持與投入，讓在校學弟妹能承襲精神、開創未來。

陳世程強調，「新舊交融、輪轉不息」不僅是新校門的設計理念，更是竹工教育傳承的精神核心，期盼透過這座象徵性的校門，延續80餘年來技職教育的榮耀，開啟校園發展新頁。

彭泓瑋與彭捷父子曾因雙雙獲得技職競賽金牌，成為學校首對金牌父子檔，亦為新竹高工之光。如今兩人事業有成，不忘母校栽培之恩，以實際行動投入校門擴建計畫，再次締造竹工佳話，也為學弟妹立下深具啟發性的典範。