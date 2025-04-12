後壁高中70周年 故宮院長蕭宗煌等百位傑出校友今回母校同慶

台南後壁高中慶祝創校70周年今天舉辦校慶園遊會、社團成果展，並頒發傑出校友獎，1百多校友回母校一起慶祝，中午在學校熱鬧席開40桌，宴請校友、外賓與退休教職員。市長黃偉哲也趕來道賀。

校長黃彥鳴感謝後壁高中第10任校長吳延齡、13任校長郭珍祥與校友故宮博物院院長蕭宗煌、家長會長林宗賢、校友會理事長葉鍵得、美工科校友會理事長吳茂盛等百工百業傑出校友回母校一起見證後壁高中歷史性的一刻，一起慶祝學校70年生日。

黃彥鳴說，來後壁高中服務近3年，在後壁高中70年歲月中從歷屆校長、行政、老師與職員工校友身上發現很多感動的故事，「也正與同仁一起創造感人的師生故事」。