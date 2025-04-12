後壁高中70周年 故宮院長蕭宗煌等百位傑出校友今回母校同慶
台南後壁高中慶祝創校70周年今天舉辦校慶園遊會、社團成果展，並頒發傑出校友獎，1百多校友回母校一起慶祝，中午在學校熱鬧席開40桌，宴請校友、外賓與退休教職員。市長黃偉哲也趕來道賀。
校長黃彥鳴感謝後壁高中第10任校長吳延齡、13任校長郭珍祥與校友故宮博物院院長蕭宗煌、家長會長林宗賢、校友會理事長葉鍵得、美工科校友會理事長吳茂盛等百工百業傑出校友回母校一起見證後壁高中歷史性的一刻，一起慶祝學校70年生日。
黃彥鳴說，來後壁高中服務近3年，在後壁高中70年歲月中從歷屆校長、行政、老師與職員工校友身上發現很多感動的故事，「也正與同仁一起創造感人的師生故事」。
校方邀請書法家陳世憲撰寫「後壁做頭前」、展現「後壁人傳統精神」。也邀請美工科第二屆校友畫家陳玄茂到場作畫慶賀，開放直播讓無法到場的退休教職員工和校友一起有參與慶祝母校生日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言