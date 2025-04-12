基隆課桌椅4年4400萬元全面更新 高中人體工學學生設計

基隆市國小至高中的課桌椅多數使用逾10年，已老舊或損壞，市府為提供學生更舒適學習環境，逐年汰換，分4年投入4400萬元，全面更新2萬3300組課桌椅。高中部分由學生以符合人體工學理念設計，桌面加寬、桌腳可調整高度。學生說，坐起來上課很舒適。

有學生反映，學校的課桌椅使用快10年，桌面坑坑洞洞，有的甚至桌腳不穩致桌面不平，上課時會受影響，坐起來也不舒服。

教育處表示，市府擬定基隆市課桌椅汰換計畫，自去年起逐年分期推動市屬各級學校課桌椅汰舊換新，4年內投入總經費4400萬元，更新2萬3300組課桌椅。

其中國中、小部分到今年已更換1萬4296組，預計於明年可全數更新完成；高中部分則可在今年全數汰換更新完畢。更新後老師與學生都十分肯定。

高中課桌椅以「我的課桌椅我作主」推動，市長謝國樑邀請高中學生到市府參與設計討論，傾聽學生第一線使用的想法與建議。學生寫上許願卡，從顏色、材質、功能、設計等面向，提出自己喜歡的課桌椅樣式建議來設計成品。

教育處表示，最後設計出來的樣式除了滿足學生的使用需求，更考量SDGs環保永續以及孩童發展，全面採用符合人體工學設計，桌面加寬、桌腳可調整高度，椅子選用透氣材質並配有軟墊，大幅提升使用上的舒適度與實用性。

暖暖高中楊姓學生說，看到大家一起許願的課桌椅真的出現在眼前，覺得既興奮又開心。

市長謝國樑表示，市府打造優質的學習空間，課桌椅汰換不僅有助學生養成良好坐姿習慣，也讓教室環境更加明亮整潔，透過優化硬體設施提升學習效率。