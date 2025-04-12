快訊

她手機誤鎖車廂 想借手機沒人理！過來人揭關鍵：不可能幫忙

王力宏遭爆臉部燒傷「火海畫面瘋傳」！工作室急回應曝實情

1張圖看伴隨鋒面的「不穩定帶」！鄭明典：入夜後到台灣陸地

屏東市仁愛國小100年校慶 大學長蘇貞昌憶當年

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣仁愛國小風雨球場今落成啟用。記者劉星君／攝影
屏東縣仁愛國小風雨球場今落成啟用。記者劉星君／攝影

屏東縣屏東市仁愛國小今歡慶100周年校慶暨風雨球場落成啟用典禮，「大學長」行政院前院長蘇貞昌與妻子出席風雨球場落成啟用，蘇貞昌致詞時感謝國小教導，教給他知識、教給他認識這個世界、教給他人格塑造，讓他一路能為國家、為社會做點事情。

屏東縣府教育處指出，仁愛國小風雨球場經費，教育部核定總工程費4500萬元，教育部補助2025萬元，建置兼具籃球排球場功能多功能風雨球場。完工後可提供師生安全體育教學場域，及社區民眾完善休閒運動空間，也可作為未來縣立田徑場舉辦重大賽事的暖身場地。

蘇貞昌去年風雨球場動工時出席，今落成完工啟用典禮時也受邀出席，蘇貞昌說，他是仁愛國小畢業，民國42年仁愛國小，讀了6年，還讀幼稚園一年，剛剛看到幼稚園小朋友，就想到當年自己等著吃餅乾心情。這6年很感謝仁愛國小教給他知識，教給他認識這個世界，教給他人格塑造，讓他一路能為國家，為社會做點事。

蘇貞昌說，他也感謝，縣長周春米非常有能力、有效率帶領團隊，完成一件大工程，他記得他當行政院長時，多次來仁愛國小，看到學校老師辦公室黑黑暗暗，他當場允諾，立刻改善，讓每個老師都有自己位置，改善燈光。當時校長跟他說，仁愛國小是屏東最大的國小，卻沒有好的運動球場，下雨天走廊裡面跑，很危險，他請時任教育部長潘文忠，大力幫忙，就有這雨操場。

蘇貞昌說，他做行政院長，知道屏東縣需要，屏東很熱，班班有冷氣，屏東偏鄉特別多，班班用電腦，孩子用平板，營養午餐補助比別人多，國小是孩子跟全體在一起，開始學習，校長老師，都是孩子人生第一個榜樣，校長老師注重教育，給孩子希望，給孩子認識社會公平正義跟努力非常重要。

蘇貞昌說，仁愛國小至今仍是屏東最大、最多學生的國小，他讀書時，仁愛國小才20幾年。他的媽媽也讀仁愛國小，日本時代母親也是仁愛國小老師，那時候不叫仁愛國小，是大宮公學校，他的5個兄弟姊妹均為仁愛國小畢業。

屏東縣政府表示，仁愛國小風雨球場高度9.3公尺，以校園喬木為意象，周遭整體規畫，包含停車空間、人行動線、展演舞台、美綠化造景及無障礙設施，風雨球場新建工程，配合學校學生運動項目發展，增進其對體育活動興趣，培養規律運動。

周春米說，感謝中央自2021年起協助屏東縣完成眾多跑道更新、風雨球場建置及其他運動設施工程，為屏東縣推展「四級五區體育人才培育政策」奠下基石，後續縣府持續爭取中央補助，請教育部協助，將屏東打造健康永續的希望城市。

屏東縣長周春米（左二）與行政院前院長蘇貞昌（右二）夫妻一起合影，左一為仁愛國小校長賴玉雪。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（左二）與行政院前院長蘇貞昌（右二）夫妻一起合影，左一為仁愛國小校長賴玉雪。記者劉星君／攝影
屏東縣仁愛國小今歡慶100年，並舉行風雨球場落成啟用典禮，縣長周春米、行政院前院長蘇貞昌與妻子一起出席參加。記者劉星君／攝影
屏東縣仁愛國小今歡慶100年，並舉行風雨球場落成啟用典禮，縣長周春米、行政院前院長蘇貞昌與妻子一起出席參加。記者劉星君／攝影
屏東仁愛國小小朋友演出與縣長周春米、行政院前院長蘇貞昌開心合影。記者劉星君／攝影
屏東仁愛國小小朋友演出與縣長周春米、行政院前院長蘇貞昌開心合影。記者劉星君／攝影
行政院前院長蘇貞昌抵達會場時，開心的跟小朋友互動。記者劉星君／攝影
行政院前院長蘇貞昌抵達會場時，開心的跟小朋友互動。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 蘇貞昌 運動

延伸閱讀

吳子嘉指陳時中「靠疫苗A走1億美金」 二審判賠金額少百萬理由曝

因應美國關稅政策 屏東縣長周春米：啟動四大應變、四項補助

與德拉瓦郡締姐妹縣 屏東縣長周春米：台美地方交流新突破

楊蕙如轟卓榮泰邏輯錯亂：要在野共度國難 又搞大罷免

相關新聞

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

後壁高中70周年 故宮院長蕭宗煌等百位傑出校友今回母校同慶

台南後壁高中慶祝創校70周年今天舉辦校慶園遊會、社團成果展，並頒發傑出校友獎，1百多校友回母校一起慶祝，中午在學校熱鬧席...

基隆課桌椅4年4400萬元全面更新 高中人體工學學生設計

基隆市國小至高中的課桌椅多數使用逾10年，已老舊或損壞，市府為提供學生更舒適學習環境，逐年汰換，分4年投入4400萬元，...

屏東市仁愛國小100年校慶 大學長蘇貞昌憶當年

屏東縣屏東市仁愛國小今歡慶100周年校慶暨風雨球場落成啟用典禮，「大學長」行政院前院長蘇貞昌與妻子出席風雨球場落成啟用，...

東北角11校師生齊聚雞母嶺 250人熱血開跑

為了強化體能、促進交流，並為即將展開的合歡山戶外課程做準備，今(11)日東北角11所學校的學生、師長共超過250人齊聚一堂，共同參與由豐珠中學主辦的「第四屆雞母嶺路跑賽」，在陽光灑落的山徑間，熱血開跑。

新北淡水鄧公國小環保淨灘日 實踐三好守護海洋

鄧公國小響應實踐三好校園運動，日前舉辦第三屆「環保淨灘日」，號召三個班級，80多位師生熱情參與，從淡水校區出發，到八里北堤海灘進行淨灘行動，希望喚起更多人對環境保護的重視，讓美麗的海岸線不再被垃圾覆蓋。短短不到一小時，就清理出十五大袋垃圾。透過這次淨灘行動，讓大家更加體會到海洋污染的嚴重性，也更加珍惜大自然的美好。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。