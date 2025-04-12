屏東市仁愛國小100年校慶 大學長蘇貞昌憶當年

屏東縣屏東市仁愛國小今歡慶100周年校慶暨風雨球場落成啟用典禮，「大學長」行政院前院長蘇貞昌與妻子出席風雨球場落成啟用，蘇貞昌致詞時感謝國小教導，教給他知識、教給他認識這個世界、教給他人格塑造，讓他一路能為國家、為社會做點事情。

屏東縣府教育處指出，仁愛國小風雨球場經費，教育部核定總工程費4500萬元，教育部補助2025萬元，建置兼具籃球排球場功能多功能風雨球場。完工後可提供師生安全體育教學場域，及社區民眾完善休閒運動空間，也可作為未來縣立田徑場舉辦重大賽事的暖身場地。

蘇貞昌去年風雨球場動工時出席，今落成完工啟用典禮時也受邀出席，蘇貞昌說，他是仁愛國小畢業，民國42年仁愛國小，讀了6年，還讀幼稚園一年，剛剛看到幼稚園小朋友，就想到當年自己等著吃餅乾心情。這6年很感謝仁愛國小教給他知識，教給他認識這個世界，教給他人格塑造，讓他一路能為國家，為社會做點事。

蘇貞昌說，他也感謝，縣長周春米非常有能力、有效率帶領團隊，完成一件大工程，他記得他當行政院長時，多次來仁愛國小，看到學校老師辦公室黑黑暗暗，他當場允諾，立刻改善，讓每個老師都有自己位置，改善燈光。當時校長跟他說，仁愛國小是屏東最大的國小，卻沒有好的運動球場，下雨天走廊裡面跑，很危險，他請時任教育部長潘文忠，大力幫忙，就有這雨操場。

蘇貞昌說，他做行政院長，知道屏東縣需要，屏東很熱，班班有冷氣，屏東偏鄉特別多，班班用電腦，孩子用平板，營養午餐補助比別人多，國小是孩子跟全體在一起，開始學習，校長老師，都是孩子人生第一個榜樣，校長老師注重教育，給孩子希望，給孩子認識社會公平正義跟努力非常重要。

蘇貞昌說，仁愛國小至今仍是屏東最大、最多學生的國小，他讀書時，仁愛國小才20幾年。他的媽媽也讀仁愛國小，日本時代母親也是仁愛國小老師，那時候不叫仁愛國小，是大宮公學校，他的5個兄弟姊妹均為仁愛國小畢業。

屏東縣政府表示，仁愛國小風雨球場高度9.3公尺，以校園喬木為意象，周遭整體規畫，包含停車空間、人行動線、展演舞台、美綠化造景及無障礙設施，風雨球場新建工程，配合學校學生運動項目發展，增進其對體育活動興趣，培養規律運動。