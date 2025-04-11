新北淡水鄧公國小環保淨灘日 實踐三好守護海洋

鄧公國小響應實踐三好校園運動，日前舉辦第三屆「環保淨灘日」，號召三個班級，80多位師生熱情參與，從淡水校區出發，到八里北堤海灘進行淨灘行動，希望喚起更多人對環境保護的重視，讓美麗的海岸線不再被垃圾覆蓋。短短不到一小時，就清理出十五大袋垃圾。透過這次淨灘行動，讓大家更加體會到海洋污染的嚴重性，也更加珍惜大自然的美好。

活動當天，鄧公國小師生們在烈日下辛勤收集海洋廢棄物，不僅撿拾沙灘表面的垃圾，還挖掘埋藏於沙中的寶特瓶、啤酒罐、菸蒂、塑膠袋與保麗龍等。隨著一袋袋垃圾的裝滿，師生們對環境保護意識就愈加深刻。

鄧公國小校長顏顯權表示，環境保護不是口號，而是需要大家一起努力實踐的行動。透過這次淨灘活動，希望孩子們能夠深刻體會到垃圾對環境的影響，並將環保觀念落實在日常生活中，從源頭減少垃圾，共同守護環境。也期望這樣的活動能夠持續推動，並能達到拋磚引玉，讓更多人加入環保行列。

六年二班的林心筠同學則感嘆道，藍天白雲下的海灘原本應該是美麗純淨的，但人類的自私行為讓這片大地充滿了垃圾，不僅污染環境，還嚴重威脅海洋生物的生存。希望大家能從日常生活做起，減少垃圾、做好分類與回收，讓我們的沙灘恢復原本美麗的樣子。

六年三班的蘇楷鈞同學表示，在沙灘上發現了許多垃圾，這些垃圾幾乎都是人類製造的，讓我深刻體會到我們應該減少垃圾的產生。此外，這次活動還學到了『叫、叫、伸、拋、划』的溺水自救方式，收穫很多！也特別感謝八方雲集贊助餐費與車資，讓我們能順利參與這場有意義的活動！

鄧公國小持續推廣環境教育，讓學生們從小培養環保意識，實踐低碳永續生活，與大自然和諧共存。希望每個人也都能從自身做起，珍惜資源，愛護環境，讓我們的海岸線恢復清新純淨的面貌