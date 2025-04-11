快訊

川普關稅超乎想像！美金融業3大咖同聲示警 他說美經濟恐已衰退

全球最富裕城市榜單出爐 紐約雄踞榜首！台北進步1名排行曝光

幸運兒是誰？大樂透頭獎1.53億一人獨得 獎落這縣市

新北淡水鄧公國小環保淨灘日 實踐三好守護海洋

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水鄧公國小師生們一起淨灘，讓學生從小培養環保意識。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水鄧公國小師生們一起淨灘，讓學生從小培養環保意識。 圖／紅樹林有線電視提供

鄧公國小響應實踐三好校園運動，日前舉辦第三屆「環保淨灘日」，號召三個班級，80多位師生熱情參與，從淡水校區出發，到八里北堤海灘進行淨灘行動，希望喚起更多人對環境保護的重視，讓美麗的海岸線不再被垃圾覆蓋。短短不到一小時，就清理出十五大袋垃圾。透過這次淨灘行動，讓大家更加體會到海洋污染的嚴重性，也更加珍惜大自然的美好。

活動當天，鄧公國小師生們在烈日下辛勤收集海洋廢棄物，不僅撿拾沙灘表面的垃圾，還挖掘埋藏於沙中的寶特瓶、啤酒罐、菸蒂、塑膠袋與保麗龍等。隨著一袋袋垃圾的裝滿，師生們對環境保護意識就愈加深刻。

鄧公國小校長顏顯權表示，環境保護不是口號，而是需要大家一起努力實踐的行動。透過這次淨灘活動，希望孩子們能夠深刻體會到垃圾對環境的影響，並將環保觀念落實在日常生活中，從源頭減少垃圾，共同守護環境。也期望這樣的活動能夠持續推動，並能達到拋磚引玉，讓更多人加入環保行列。

六年二班的林心筠同學則感嘆道，藍天白雲下的海灘原本應該是美麗純淨的，但人類的自私行為讓這片大地充滿了垃圾，不僅污染環境，還嚴重威脅海洋生物的生存。希望大家能從日常生活做起，減少垃圾、做好分類與回收，讓我們的沙灘恢復原本美麗的樣子。

六年三班的蘇楷鈞同學表示，在沙灘上發現了許多垃圾，這些垃圾幾乎都是人類製造的，讓我深刻體會到我們應該減少垃圾的產生。此外，這次活動還學到了『叫、叫、伸、拋、划』的溺水自救方式，收穫很多！也特別感謝八方雲集贊助餐費與車資，讓我們能順利參與這場有意義的活動！

鄧公國小持續推廣環境教育，讓學生們從小培養環保意識，實踐低碳永續生活，與大自然和諧共存。希望每個人也都能從自身做起，珍惜資源，愛護環境，讓我們的海岸線恢復清新純淨的面貌

沙灘 淡水 淨灘

延伸閱讀

新北五股環保藝術公園特色跨河景觀橋 8月底完工

新北淡水私有停車場鋪面龜裂引安全疑慮 民代籲市府督促業者改善

拚孵新北大巨蛋 侯友宜明赴日考察東京巨蛋

小兵立大功 新北淡水崁頂里守望相助隊守護治安

相關新聞

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

東北角11校師生齊聚雞母嶺 250人熱血開跑

為了強化體能、促進交流，並為即將展開的合歡山戶外課程做準備，今(11)日東北角11所學校的學生、師長共超過250人齊聚一堂，共同參與由豐珠中學主辦的「第四屆雞母嶺路跑賽」，在陽光灑落的山徑間，熱血開跑。

新北淡水鄧公國小環保淨灘日 實踐三好守護海洋

鄧公國小響應實踐三好校園運動，日前舉辦第三屆「環保淨灘日」，號召三個班級，80多位師生熱情參與，從淡水校區出發，到八里北堤海灘進行淨灘行動，希望喚起更多人對環境保護的重視，讓美麗的海岸線不再被垃圾覆蓋。短短不到一小時，就清理出十五大袋垃圾。透過這次淨灘行動，讓大家更加體會到海洋污染的嚴重性，也更加珍惜大自然的美好。

苗栗頭份國中一口氣增5班新生 公告名單去識別化引誤解

苗栗縣頭份國中近年學生數不斷成長，每年新生數都爆量「要兩百來五百」的壓力年年出現，114學年獲縣府支持一口氣增設5班國一...

麝香豬「來福」畢業10年 校方辦紀念追思會教生命教育

桃園市龍岡國小自2007年收養麝香豬「來福」，開啟了學校的生命教育課程，讓學生在與動物共處的過程中，學會照顧、觀察與陪伴...

國二女不玩抖音遭霸凌！求助班導更慘 母淚崩「女兒被當異類」只能轉學

短影音成全球大勢，抖音更是不少台灣青少年的愛用社群。一名母親近日卻在Dcard淚訴女兒竟然因為不玩抖音遭排擠。荒謬又心疼的她為了女兒只能幫轉學。原PO坦言「真的很心痛」，更無法理解為什麼僅僅只是女兒和同學的興趣不一樣，就會被當成異類對待。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。