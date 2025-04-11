東北角11校師生齊聚雞母嶺 250人熱血開跑

為了強化體能、促進交流，並為即將展開的合歡山戶外課程做準備，今(11)日東北角11所學校的學生、師長共超過250人齊聚一堂，共同參與由豐珠中學主辦的「第四屆雞母嶺路跑賽」，在陽光灑落的山徑間，熱血開跑。

今年雞母嶺路跑集結了來自鼻頭國小、貢寮國小、福隆國小、福連國小、十分國小、上林國小、澳底國小、和美國小、和平國小、瓜山國小以及主辦學校豐珠中學的師生們，每年逐年擴大，今年的參與者超過250位，共同在雞母嶺展現堅定步伐與團隊精神。這不僅是一場挑戰體力的賽事，更是一次為未來登上海拔更高的合歡山課程所做的準備與暖身。

豐珠中學校長林麗雲表示，希望透過這樣的活動，不僅鍛鍊學生的體力，也加強彼此之間的合作與信任，為日後合歡山課程的挑戰建立更穩固的基礎。

鼻頭國小李延昌校長也分享，能與這麼多鄰近學校一同參與這場活動，是一種難得的經驗。希望孩子們在奔跑中學會突破自我，在交流中累積友誼，也讓學習不再只在教室裡，而是走入山林、走進生活。

大家用實際行動展現出毅力與團隊精神，也為這趟未來的高山學習之路揭開序幕。這場由豐珠中學主辦、東北角11校共同參與的雞母嶺路跑賽，不僅展現孩子們的活力與潛力，也象徵著校際、社區與政府的三方合作，共同打造一個能讓孩子在自然中成長、在挑戰中學習的理想教育場域。