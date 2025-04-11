苗栗頭份國中一口氣增5班新生 公告名單去識別化引誤解

苗栗縣頭份國中近年學生數不斷成長，每年新生數都爆量「要兩百來五百」的壓力年年出現，114學年獲縣府支持一口氣增設5班國一新生，從11班增為16班，但一年級也僅能增150人，總量共480名學生，最近網路社群流傳「只有9個小朋友能進頭份國中」的說法，校方今天澄清這是「去識別化」的作法，希望家長不要誤解。

苗栗縣頭份、竹南地區受到竹科園區員工大批遷入的影響，包括頭份、照南國中每年新生入學都爆滿，必須啟動額滿機制的順位和總量管制，將學區內多餘新生轉介到其他國中，也有家長讓孩子就讀私校，「住在學校旁，卻無法入學」的感慨和怨言年年發生。

頭份國中教務主任黃昱章表示，今年國小畢業送件的國一新生名單約600人，儘管縣府核准新增5班，但最終僅能錄取400多名新生，仍有100多個學生需轉介到其他學校。審查作業都依縣府頒布的規定進行，根據新生設籍日期依序錄取；全校下學年國一到國三共37班，另有2班混齡上課的特教班。

他指出，上周網路社群平台上傳出「○○國小只有9個小朋友進頭份國中」，其實這9名新生是「去識別化」處理後的數據，實際是為區別同名同姓或姓名相近的學生，才會加註畢業學校。舉例而言，如學生姓名為「林大中」或「林小中」，但依個資法規定，公告新生名單都是「林○中」，所以才加註畢業國小，其實家長可收到自己孩子的完整姓名和排序，不致出現誤解。

頭份國中10多年前從頭份工業區旁遷校到中央路市區黃金地段，近年中央路高樓新建案愈來愈多，招生滿額的情況愈來愈明顯，但校舍不足，連專科教室都得全部改為普通教室，國教署補助新建的專科教室將完工，但為下學年新生數應急，還是得先充當普通教室。