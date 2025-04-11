國二女不玩抖音遭霸凌！求助班導更慘 母淚崩「女兒被當異類」只能轉學

短影音成全球大勢，抖音更是不少台灣青少年的愛用社群。一名母親近日在Dcard淚訴女兒竟然因為不玩抖音遭排擠，感到荒謬又心疼的她只能幫女兒轉學。原PO坦言「真的很心痛」，更無法理解為什麼僅僅只是女兒和同學的興趣不一樣，就會被當成異類對待。

原PO女兒今年國二，國一就開始因為沒玩抖音和同學沒話題被嘲笑，更因為婉拒一起跳抖音被排擠，講話被當空氣、分組沒人一組，後續更上升到踢桌子、藏課本、群組飆罵。更難過的是女兒曾求助師長，班導卻只在班會時間建議大家少看抖音，這樣的處理方式反而讓欺負人的同學變本加厲，甚至把水和沒吃完的早餐往女兒書包裡倒。

原PO表示女兒也曾嘗試融入同學下載抖音，但本身喜歡小說的她覺得無聊又浪費時間。轉學前班導把欺負女兒的學生家長找來道歉，部分家長甚至認為是女兒在編故事，直到看見證據才不情不願的認錯。

原PO詢問女兒為何不早點說出這件事，她回應不想讓媽媽擔心、也怕不被相信，又認為「不玩抖音被霸凌很荒謬」，所以嘗試自己解決。原PO為此非常心痛，辦好轉學後不禁陷入自責，更無法理解只因興趣不同就霸凌別人的心態。

貼文曝光後不少網友不可置信，「感覺是環境跟人的問題，真的扯到爆」、「這真的好誇張，幸好妳們馬上轉學了」、「荒謬到不敢相信是真的」、「不是您女兒的問題，幸好她已經脫離有毒的環境和人們，祝福她在新的學校開開心心」、「女兒做事挺有邏輯的，這是機會教育，讓她學習到毋須犧牲自己迎合別人」。