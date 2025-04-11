修復百年岸裡國小驚見內傷更重 立委助籌2000萬元缺口

台中市神岡區百年歷史建築「岸裡公學校校舍」修復工程期間，驚見建物損壞比預期更為嚴重。校方緊急提出變更設計，追加經費791萬元，另為提升校門口周邊環境，再增加1079萬元景觀及設備工程；立委楊瓊瓔眼見預算吃緊召開協調會，邀集中央與地方多方單位協助籌措經費，文資局允諾要求校方2周內送交審查，餘由教育局協助申請國教署經費補助。

校長楊朝銘指出，岸裡國小前身為日治時期創立的「岸裡公學校」，已有120年歷史，為台中市登錄歷史建築，修復工程在去年4月動工，目前修復進度達44%，原定8月完工，因變更設計，工期展延7個月；然隨著工程深入，陸續發現建物損壞比預期更為嚴重，提出追加項目包括高壓混凝土磚牆、室內地坪磨石子地磚、既有管線地下化與廁所重新配管及設備更新等，導致工程費用大幅超出原預算。

楊朝銘表示，修復工程原核定總經費為7300萬元，由中央與市府各半負擔，此次因實際情況需變更設計，追加費用791萬元；另校門周邊環境原未納入修復計畫，考量校園安全與整體風貌，提出新增1079萬元需求，合計近2000萬元經費缺口，希望獲中央、市府全力支持。