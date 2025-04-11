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注意！彰化縣17所學校前限速30公里 上下學時段超速將受罰
為強化學童通學安全，彰化縣政府針對縣內17所學校四周150公尺內的通學區，以「降速路段標示」、「綠底行穿線」及「行穿線照明設置」三大主軸，陸續辦理校園周邊人行空間改善工程，在上下學時段限速30公里，駕駛人如果超速將被舉發。
彰化縣政府交通處表示，縣府是依據交通部「校園周邊人行空間改善參考指引」，辦理通學區改善，範圍為學校四周150公尺內，針對縣道為主的路段，結合教育部盤點及學校實際需求，優先納入規劃改善，以「降速路段標示」、「綠底行穿線」及「行穿線照明設置」三大主軸，同步進行校園周邊設施強化，期能提升用路人對學區的警示效果，有效降低事故風險。
交通處表示，今年盤點辦理通學區周邊人行空間改善的17所學校，分別是彰化市民生國小；員林市員林高中、靜修國小；和美鎮和美實驗學校、和東國小、新庄國小；鹿港鎮鹿港高中、鹿鳴國中；溪鎮鎮溪湖高中、成功高中；二林鎮二林國小、新生國小；線西鄉線西國小；田中鎮明禮國小；北斗鎮北斗國小、溪州鄉大莊國小；田尾鄉田尾國小。
縣府陸續在學校附近的周邊道路設置「通學區起（終）點標誌」，幫助駕駛人更清楚辨識通學區範圍，並設定上午7時20分到7時50分、中午11時50分到12時30分、下午3時50分到4時20分三個時段，進入通學區務必依速限慢行，隨時留意兒童與行人。
縣警局交通隊指出，所謂的「降速路段標示」，是在通學區的路面畫設限速30公里標示，主要是針對上下學時段，如果駕駛人違反規定，可依道路交通管理處罰條例開罰，機車是1200元起跳，汽車1600元起跳，行車速度只要超過規定的最高時速40公里以上，即以危險駕駛舉發，除處1萬2000元至3萬6000元罰鍰外，還要吊扣汽(機)車牌照6個月，還要參加道路交通安全講習，如果不按時繳送還會被註銷車牌。
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