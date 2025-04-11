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基隆國小、高中教師甄選157缺額 代理年資納入加分留才

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆國小、高中教師甄選今年開出157缺額，代理年資納入加分希望留才。圖／教育處提供
基隆國小、高中教師甄選今年開出157缺額，代理年資納入加分希望留才。圖／教育處提供

雖然受到少子化影響學生數逐年降低，但近年來因為教師流動率高及退休者多，基隆市今年國小教師甄選開出136個缺額，3所市立高中八斗、中山及安樂暌違多年辦聯合辦教師甄選，也開出13類科21名缺額，為鼓勵正式教師留任基隆，納入代理服務年資加分制度。

市府教育處學前暨選聘科長謝仲威表示，因為少子化影響學生數逐年減少，國小教師要開缺出來不容易，市府控管5、6年，往年名額不多，但今年國小及幼兒園教師、教保員及加置照顧人力甄選共開出136個缺額，相當不容易。

謝仲威說，今年基隆市3所市立高中八斗、中山及安樂暌違10年來，首次聯合辦理教師甄選，開出13類科21名缺額，機會難得。包含國文、英文、數學、物理、化學、地球科學、歷史、公民與社會、資訊科技、美術、家政科、輔導科、藝術生活科，其中藝術生活科甄選學校為原住民重點學校，歡迎具原住民族籍身分者報考。

以前有的優秀代理老師考上正式教師資格後，會調外縣市發展，謝仲威表示，這次甄選納入代理服務年資加分制度，希望透過獎勵機制，鼓勵更多優秀教師選擇留任基隆服務，強化正式教師比率。

市長謝國樑表示，連續4年舉辦國小及幼兒園教師甄選，選拔具備專業知識與熱情的教師；再加上今年3所市立高中合作招考教師，希望提升市立高中教育品質，推展大基隆留才方案。

國小一般教師41名、英語教師15名、體育教師5名、專輔教師6名、特教教師（身心障礙類）14名；幼兒園教師10名、學前特教教師12名、教保員14名及加置照顧服務人力19名。

國小甄選簡章將於4月11日公告於教育處網站，初試線上報名時間4月21到28日，初試日期6月8日，教師複試日期為6月21日，教保員複試日期6月29日。

高中甄選簡章4月11日公告於教育處網站及各甄選學校，預計4月23日開放報名。

基隆國小、高中教師甄選今年開出157缺額，代理年資納入加分希望留才。圖／教育處提供
基隆國小、高中教師甄選今年開出157缺額，代理年資納入加分希望留才。圖／教育處提供

基隆 幼兒園 教師

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