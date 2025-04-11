嘉義民和國小畢旅到機場 竟遭桃捷旅客投書要求教育部長「表揚」

嘉義縣偏鄉番路鄉民和國小六年級27名學生上月底由教師吳長翰帶領，到桃園市搭桃捷到桃園國際機場，1名桃捷旅客向教育部長信箱陳情，校長劉秀燕誤以為學生闖禍，結果是教師教孩子認識國際機場禮儀，耐心教導孩子搭捷運禮儀及注意事項等，讓這名旅客感動陳情教育部長表揚。

陳情人謝姓女子說，「我不知道該在那裡表達讚許， 但我是機場通勤上下班的人。3月27日晚上6時15分在第二航廈搭車，遇到民和國小六年甲班的學生，帶隊的是1名男老師。老師不僅有耐心，還很有秩序地教導學生捷運上的禮儀與規矩，讓人印象非常深刻。

這樣的老師在我學生時期就是我最嚮往能遇到的典範，適任、負責，對學生與社會都有正向的影響。謝謝他選擇當老師, 並用行動教導孩子什麼是尊重與規矩。希望透過學校表揚老師。」

「令人感動的陳情信，教育的好應該被看見」，校長劉秀燕說，幾天前接到縣府教育處電話，指稱民和國小畢業旅行到桃園國際機場，被民眾陳情到部長信箱。她一開始聽到，想說完了！他們誤闖什麼禁區嗎？專員說「不是！是正面陳情，平常都是負面的陳情，難得看到正面的。」

劉秀燕說，小朋友是出國嗎？沒出國！怎麼會到桃園機場呢？原因是，繼上次日本友人捐款助他們畢業旅行，原本是希望他們能到日本旅遊，但因經費太龐大，只能在台灣3日遊，但2位老師為圓孩子看飛機起降的願望希望讓孩子認識國際機場禮儀，特地安排搭桃捷到機場。

在捷運上教師吳長翰耐心的教導孩子搭捷運的禮儀及注意事項等，讓陳情人感動陳情到部長信箱。劉秀燕說，「教育有許多感人的故事，應該常被看見。雖然我們不認識您，但謝謝您。」

教育處說，教職除知識給予，更是專業、態度、道德與價值觀傳道，教導禮貌及守規矩，耐心陪伴學生學習都是教職人員份內職責，民和教師致力循循善誘陪伴學生在真實情境進行有意義的學習。