嘉義民和國小畢旅到機場 竟遭桃捷旅客投書要求教育部長「表揚」
嘉義縣偏鄉番路鄉民和國小六年級27名學生上月底由教師吳長翰帶領，到桃園市搭桃捷到桃園國際機場，1名桃捷旅客向教育部長信箱陳情，校長劉秀燕誤以為學生闖禍，結果是教師教孩子認識國際機場禮儀，耐心教導孩子搭捷運禮儀及注意事項等，讓這名旅客感動陳情教育部長表揚。
陳情人謝姓女子說，「我不知道該在那裡表達讚許， 但我是機場通勤上下班的人。3月27日晚上6時15分在第二航廈搭車，遇到民和國小六年甲班的學生，帶隊的是1名男老師。老師不僅有耐心，還很有秩序地教導學生捷運上的禮儀與規矩，讓人印象非常深刻。
這樣的老師在我學生時期就是我最嚮往能遇到的典範，適任、負責，對學生與社會都有正向的影響。謝謝他選擇當老師, 並用行動教導孩子什麼是尊重與規矩。希望透過學校表揚老師。」
「令人感動的陳情信，教育的好應該被看見」，校長劉秀燕說，幾天前接到縣府教育處電話，指稱民和國小畢業旅行到桃園國際機場，被民眾陳情到部長信箱。她一開始聽到，想說完了！他們誤闖什麼禁區嗎？專員說「不是！是正面陳情，平常都是負面的陳情，難得看到正面的。」
劉秀燕說，小朋友是出國嗎？沒出國！怎麼會到桃園機場呢？原因是，繼上次日本友人捐款助他們畢業旅行，原本是希望他們能到日本旅遊，但因經費太龐大，只能在台灣3日遊，但2位老師為圓孩子看飛機起降的願望希望讓孩子認識國際機場禮儀，特地安排搭桃捷到機場。
在捷運上教師吳長翰耐心的教導孩子搭捷運的禮儀及注意事項等，讓陳情人感動陳情到部長信箱。劉秀燕說，「教育有許多感人的故事，應該常被看見。雖然我們不認識您，但謝謝您。」
教育處說，教職除知識給予，更是專業、態度、道德與價值觀傳道，教導禮貌及守規矩，耐心陪伴學生學習都是教職人員份內職責，民和教師致力循循善誘陪伴學生在真實情境進行有意義的學習。
民和國小將擇適當時間表揚教師學生，不僅鼓勵師生，也透過此次機會教育，形成善的循環，與學生一同自發、互動、共好。感謝陳情人對教育的肯定及支持，對教職人員尊重將有助於老師持續於教學生涯中保持熱忱並堅持不懈，「我們將持續精進陪伴學生成長」。
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