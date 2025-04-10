自由盃國小組桌球錦標賽 澎湖周宜德雙料冠軍
澎湖石泉國小賴柏綸與周宜德2名桌球選手，在114年自由盃國小組個人桌球錦標賽事中傳回捷報，12歲組蟬聯雙打冠軍；其中周宜德在個人組中也奪得冠軍，雙喜臨門，成為最大贏家。
澎湖縣政府教育處表示，賴柏綸與周宜德2桌球選手，113年奪得男生11歲組雙打冠軍，2人今年再度合作，在41隊參賽中，接連擊敗對手，奪得12歲組雙打冠軍，連續2年奪得雙打冠軍。
周宜德在個人組單打賽事中，也勇冠三軍，奪得12歲個人組單打冠軍，成績最為傲人。
教育處表示，被喻為國內3大桌球賽事之一的114年自由盃國小個人組桌球錦標賽，自4月7日起至13日在屏東縣立體育館展開競技，澎湖共有馬公文澳、石泉及湖西隘門3校組隊參加10歲至12歲組桌球賽事。
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