彰化子弟回饋鄉里 二林3國小獲贈24萬元體育設備傳佳話

「乒乓傳愛」今傳進彰化縣二林鎮3所學校，社團法人111教育發展協進會捐贈桌球桌等運動設備，縣教育處長蔡金田到場見證，代表縣長王惠美感謝民間社團和企業關心彰化教育；協進會理事長曾燦金說，乒乓傳愛是系列活動之一，將繼續關懷偏鄉學校。

111教育發展協進會2015年11月1日成立，盡量捐助非六都偏鄉學校教育設施，今到二林國小被登錄歷史建築的禮堂舉辦「乒乓傳愛」捐贈典禮，受贈的二林、中正、興華國小等3所學校校長都到場，全額贊助今乒乓傳愛活動24萬元的國美社會福利基金會，由執行長顏金蘭出席，為落實活動主旨，協進會創會理事長吳清山和曾燦金、二林國小師生進行友誼賽，氣氛活潑。

曾燦金說，協會傳承創會理念「一校一特色、一生一專長、一個都不少」，鼓勵孩子培養運動或藝文專長等學科以外專長，同時前進偏鄉、關懷弱勢，這次依學校需求採贈體育設備，贈送全新的比賽級桌球桌、球拍、乒乓球，也贈送兩個獅頭給二林國小舞獅隊。

吳清山致詞時肯定二林孩子是國家未來的希望，要好好栽培，並提到二林鎮有一名鄉土文學作家洪醒夫，作品一級棒，學生要運動、要讀書也要多閱讀、多寫作，以後也成為大文豪。

二林國小校小校長陳福順說，國美社福基金會執行長顏金蘭是二林國小校友，曾燦金是彰化子弟，促成捐贈二林鎮3所國小；運動不僅可以鍛鍊體魄，更可培養團隊協作、堅持不懈的精神，這些價值觀將伴隨學生成長，成為他們未來人生道路上的寶貴財富。