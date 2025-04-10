快訊

互不讓步…美中關稅戰變「數字遊戲」 學者：加到5000%也沒意義

遭指與董事長不合！光陽執行長柯俊斌有話說 3點聲明回應

愛上黑道妻？已婚警曖昧喊「老婆」爆衝突跛腳上班 蘆洲分局開鍘

交通安全教學輔助軟體入校園 學童體驗17種演練情境

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
運輸研究所組長黃明正說明新興科技導入交通安全教育。圖／交通部提供
運輸研究所組長黃明正說明新興科技導入交通安全教育。圖／交通部提供

為深化校園交通安全教育，交通部運研所推出新興科技導入學校交通安全教育研發示範計畫，設計模擬17種道路情境的交通安全教學輔助軟體，讓國小至高中階段的學生，可透過沈浸式體驗教學，建立道路交通安全觀念、培養道路危險感知能力、及降低錯誤行為。

運研所組長黃明正說明，隨著道路交通安全基本法施行，交通部訂定交通安全教育內容，以利各級政府應用於各教育階段，實施交通安全教育，這款軟體主要學習對象為國小、國中及高中等5階段，透過沉浸式體驗教學，培養學童察覺道路危險感知的能力，降低錯誤行為，提升對安全行為的理解，且以學校普遍使用的平板作為學習設備，有利課程推廣與學生自學。

黃明正指出，在交通安全教學輔助軟體中設計了17種情境，包含行人通過路口前、通過路口時、遇施工區無法通行時等，單車族遇前方有閃紅號誌、無號誌路口停標字左轉等，及機車族遇閃黃號誌、有停字路口、停讓行人等情境。

交通安全教學輔助軟體設計17種情境，包含行人通過路口前、通過路口時、遇施工區無法通行時；自行車騎士遇前方有閃紅號誌、無號誌路口停標字左轉等；機車騎士遇閃黃號誌、有停字路口、停讓行人等情境，而學習主題包含行人步行演練、自行車騎乘演練、機車騎乘演練等，共開發4個題型內容。

黃明正說，目前已進入19所學校（國小6間、國中8間、高中5間）共860位學生參與完成教學測試及評估。其中17所學校平均成績顯著提升，有86.6％學生喜歡新興科技導入的新教學模式，90％以上老師認為此類型的交通安全宣導活動，學生接受度高、宣導方式較為生動，有助於學校交通安全教育的普及落實。

黃明正表示，後續將推廣規畫於交通部及教育部教材平台上架，包含交通安全入口網、教育大市集、因才網等，以供學校下載使用，另協調教育部將其列入學校交通安全課程教材及教案中。

交通部長陳世凱補充，道路安全最重要是用路人觀念，並以日本致力落實兒童交通安全教育為例，兒童愈早建立觀念，成年後愈能成為負責任的用路人。

陳世凱表示，交通部與教育部、學校合作，由運研所推出交通安全教育輔助軟體，未來可在學校結合平板數位教學方式，透過道路擬真情境，讓學生體驗用路過程，包含騎腳踏車、機車等情境，國人常詬病交通教育習慣不夠好，因此教育也是交通部要努力發展的一塊，要一併努力。

新興科技導入交通安全教育設計構想。圖／交通部提供
新興科技導入交通安全教育設計構想。圖／交通部提供
交通安全教學輔助軟體演練情境。圖／交通部提供
交通安全教學輔助軟體演練情境。圖／交通部提供

交通部長 教育部 行人

延伸閱讀

今年1月兒少交通死亡增幅50％ 陳世凱：安全帽、安全座椅很重要

來台旅客首季破210萬人次 交長：第2季目標成長3%

部長陳世凱指「法規與日本相同標準」遭扭曲 交通部急澄清

視察高雄機場新航廈 交長：預算若有餘裕 增加圍牆長度

相關新聞

營養午餐炸物多、菜色單一 立委籲供餐會議納學生聲音

「學校供餐法」將進入立法程序，立委與學生今天在立法院共同呼籲，應在立法中制度化學生參與機制，傾聽用餐實際需求。有學生反映...

合適嗎？國小國語習題見「殺人溶屍」 她傻眼：過程太詳細

國小的語文教材出現暴力的內容合適嗎？一名女網友發文，稱她在一本六年級的國語教材的「改錯字」習題中，看到了一篇「行兇」的文章，文中很清晰地描述一名通緝犯行兇的動機、殘忍的過程，讓她覺得「很誇張」，質疑為何會在國小教材裡看到這種「行兇文章」。

亂罵髒話？高雄某國中學生遭壓制在地受傷 體育老師神隱拒認錯

高雄市繼某公立高中職老師涉性騷擾、某國小教師不當管教爭議後，今天再傳出某國中爆發師生肢體衝突，一名體育老師與學生在教室走...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

畢業36年創作路上常相遇 藝術家張秉正、陳世強今首辦雙個展

藝術家張秉正、陳世強受中興大學藝術中心邀請，今天舉辦「境遇」雙個展。他們是國立師大美術系的同班同學，雖然在創作路上是平行...

交通安全教學輔助軟體入校園 學童體驗17種演練情境

為深化校園交通安全教育，交通部運研所推出新興科技導入學校交通安全教育研發示範計畫，設計模擬17種道路情境的交通安全教學輔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。