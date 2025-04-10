交通安全教學輔助軟體入校園 學童體驗17種演練情境
為深化校園交通安全教育，交通部運研所推出新興科技導入學校交通安全教育研發示範計畫，設計模擬17種道路情境的交通安全教學輔助軟體，讓國小至高中階段的學生，可透過沈浸式體驗教學，建立道路交通安全觀念、培養道路危險感知能力、及降低錯誤行為。
運研所組長黃明正說明，隨著道路交通安全基本法施行，交通部訂定交通安全教育內容，以利各級政府應用於各教育階段，實施交通安全教育，這款軟體主要學習對象為國小、國中及高中等5階段，透過沉浸式體驗教學，培養學童察覺道路危險感知的能力，降低錯誤行為，提升對安全行為的理解，且以學校普遍使用的平板作為學習設備，有利課程推廣與學生自學。
黃明正指出，在交通安全教學輔助軟體中設計了17種情境，包含行人通過路口前、通過路口時、遇施工區無法通行時等，單車族遇前方有閃紅號誌、無號誌路口停標字左轉等，及機車族遇閃黃號誌、有停字路口、停讓行人等情境。
交通安全教學輔助軟體設計17種情境，包含行人通過路口前、通過路口時、遇施工區無法通行時；自行車騎士遇前方有閃紅號誌、無號誌路口停標字左轉等；機車騎士遇閃黃號誌、有停字路口、停讓行人等情境，而學習主題包含行人步行演練、自行車騎乘演練、機車騎乘演練等，共開發4個題型內容。
黃明正說，目前已進入19所學校（國小6間、國中8間、高中5間）共860位學生參與完成教學測試及評估。其中17所學校平均成績顯著提升，有86.6％學生喜歡新興科技導入的新教學模式，90％以上老師認為此類型的交通安全宣導活動，學生接受度高、宣導方式較為生動，有助於學校交通安全教育的普及落實。
黃明正表示，後續將推廣規畫於交通部及教育部教材平台上架，包含交通安全入口網、教育大市集、因才網等，以供學校下載使用，另協調教育部將其列入學校交通安全課程教材及教案中。
交通部長陳世凱補充，道路安全最重要是用路人觀念，並以日本致力落實兒童交通安全教育為例，兒童愈早建立觀念，成年後愈能成為負責任的用路人。
陳世凱表示，交通部與教育部、學校合作，由運研所推出交通安全教育輔助軟體，未來可在學校結合平板數位教學方式，透過道路擬真情境，讓學生體驗用路過程，包含騎腳踏車、機車等情境，國人常詬病交通教育習慣不夠好，因此教育也是交通部要努力發展的一塊，要一併努力。
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