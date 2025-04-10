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影／推動「學校供餐法」 盼納學生意見

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
「學校供餐制度修法，學生的聲音不能少」記者會上午在立法院舉行，出席的立委與學生代表表示，訴求盡速制定「學校供餐及飲食教育法」，以統一制度與標準，並制度化學生參與機制，真正落實「兒童權利公約」的精神。記者陳正興／攝影
「學校供餐制度修法，學生的聲音不能少」記者會上午在立法院舉行，出席的立委與學生代表表示，訴求盡速制定「學校供餐及飲食教育法」，以統一制度與標準，並制度化學生參與機制，真正落實「兒童權利公約」的精神。記者陳正興／攝影

當社會各界推動「學校供餐法」的立法，期盼提升法規位階、建立全國高中以下各級學校一致適用的供餐標準時、學生作為校園餐食的主要食用者，全國超過兩百萬名高中職以下學生在學校用餐，學生的聲音卻仍未獲得足夠重視。根據統計，六都學校每日產生的廚餘平均高達一公噸，立委林月琴指出，這不該簡化為學生挑食的問題，而是制度規畫是否真正納入學生需求的警訊：「是不是吃不下？是不是沒人問過他們想吃什麼？是不是說了，也沒人聽進去？」

自從108年監察院糾正教育部未落實學校供餐管理缺失以來，社會各界已多次呼籲強化學校供餐的食品安全與營養標準，並補足專業營養與供餐人力。出席的立委與學生代表表示，訴求盡速制定「學校供餐及飲食教育法」，以統一制度與標準，並制度化學生參與機制，真正落實「兒童權利公約」的精神。與會人士希望能打破學生長期被排除在政策討論之外的現況，透過實際傾聽他們對學校餐食的觀察與建議，讓供餐政策不再是替學生決定、而是和學生一起決定。

「學校供餐制度修法，學生的聲音不能少」記者會上午在立法院舉行，出席的立委與學生代表表示，訴求盡速制定「學校供餐及飲食教育法」，以統一制度與標準，並制度化學生參與機制，真正落實「兒童權利公約」的精神。記者陳正興／攝影
「學校供餐制度修法，學生的聲音不能少」記者會上午在立法院舉行，出席的立委與學生代表表示，訴求盡速制定「學校供餐及飲食教育法」，以統一制度與標準，並制度化學生參與機制，真正落實「兒童權利公約」的精神。記者陳正興／攝影

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