營養午餐炸物多、菜色單一 立委籲供餐會議納學生聲音

「學校供餐法」將進入立法程序，立委與學生今天在立法院共同呼籲，應在立法中制度化學生參與機制，傾聽用餐實際需求。有學生反映午餐炸物多、甜湯過燙、菜色單一，甚至出現AB菜單亂象，認為現行制度未真正重視學生聲音。立委林月琴說，每日1公噸的營養午餐廚餘成因並非學生挑食，而是供餐未符合需求，應於供餐會議全面納入學生代表，教育部也應強化意見回饋機制。

針對「學校供餐法」的訂定，林月琴今天與青少年團體舉辦記者會，呼籲應制度化學生的參與機制，傾聽學生對學校餐食的觀察與建議。

建國國中學生蕭鈺儒在記者會上分享，他的同學覺得營養午餐炸物出現的頻率太高，容易吃膩又不健康，甜湯口味太甜、不好喝，溫度也太燙，雖然學期初學校會邀請廠商讓學生試吃午餐投票決定，但實際上營養午餐的內容常讓學生吃幾口就不想吃，甚至會自己準備其他食物，或去福利社購買。

復興高中學生余珮君說，從國小到國中吃了9年營養午餐，觀察到菜色非常單一、肉類少，有時保溫措施沒做好，會吃到冷掉的飯、燒仙草成仙草凍，甚至出現AB版菜單，「菜單寫玉米濃湯，喝到的卻是玉米清湯」。就算學校有午餐供應會，學生也都不知道是由誰代表，但對於營養午餐，學生其實都很有意見、也很想發言。

林月琴表示，每天約200萬學生吃營養午餐，廚餘量高達1公噸，面對這樣的狀況，不能只以學生挑食來解釋，而是反應供餐制度沒有真正滿足學生需求：有沒有人問過學生想吃什麼？

林月琴說，雖然教育部2016年有配合高級中等以下學校午餐供應會組織及運作要點，要求學生代表參加會議，但只有少數縣市落實，拚未來中央、地方、學校三級供餐會議都要納入學生席次，並提供簡明易懂的會議資料與流程，教育部也應定期調查學生飲食狀況或意見回饋。

立委陳培瑜說，營養午餐的專法訂定之所以困難，在於現行營養午餐之於學校只是代辦，午餐的責任回歸代辦廠商，但廠商良莠不齊，聘請的人力、使用的食材、製作餐點的環境不一。現在專法討論停滯不前，希望能持續努力推動。