板金教室裡的陪跑者！「SUPER教師」張宇泰翻轉學生的未來

成大附屬台南高工老師張宇泰創新教學，將技術教育與學生熟悉的遊戲結合，成功提升技高學生的學習動機。板金課程導入「麥塊」元素，透過遊戲化學習，讓專業技能變得更有趣且易於吸收。且運用口訣與記憶策略，幫助學生掌握考試重點，讓教室洋溢積極向上的學習氛圍，獲選南市SUPER教師。

台南市教師會表示，張宇泰秉持因材施教的理念，針對學生的個別特長與需求量身打造教學計畫，讓學生在甲級證照考試屢創佳績。他犧牲個人時間，無償陪伴高三學生夜輔，也關照非導師班學生，使整個板金科受益。

宇泰老師也成立全台板金社群，整合各校與企業資源，為學校挹注60萬元材料費，讓學生獲得更多學習資源。他以創新、熱忱和產業合作，展現卓越教育者的風範；不只是專業知識的傳授者，更是啟發潛能、改變學生命運的重要推手。

從小就對機械很有興趣的張宇泰，喜歡拆卸日常生活中損壞機器，他表示，所以選擇就讀台南高工，希望能到職業學校習得一技之長，為自己人生奠定就業基石；也幸運地遇到了啟蒙老師張志榮，老師的無私奉獻讓自己清楚「正確與適當的引導」對學生的重要性，「為我教育生涯埋下了想要從事教育工作，幫助他人的種子。」

「人人可教，皆可成材」是張宇泰的教育核心信念，他分享，以學生的學習為出發點，以態度為首要要求，其次是學業、最後才是人生規畫；相信「勤必能補拙」，沒有教不會的學生，只有不願意教的老師或不願意學習的學生。

張宇泰說，進入教育現場10年，無論是在三重商工、苗栗農工或現在成大南工服務，除課程等規畫外，行有餘力陪伴學生精進專業技術，也期許自己以身作則的陪伴。也用「相信」的力量，引領學生向善學會為自己負責，引導學生打造出非凡的人生。