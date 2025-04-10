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合適嗎？國小國語習題見「殺人溶屍」 她傻眼：過程太詳細

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在六年級的改錯字習題中，看到了篇「行兇」的文章，認為不妥。圖／ingimage
一名女網友在六年級的改錯字習題中，看到了篇「行兇」的文章，認為不妥。圖／ingimage

國小的語文教材出現暴力的內容合適嗎？一名女網友發文，稱她在一本六年級的國語教材「改錯字」習題中，看到了一篇「行兇」的文章，文中很清晰地描述一名通緝犯行兇的動機、殘忍的過程，讓她覺得「很誇張」，質疑為何會在國小教材裡看到這種「行兇文章」。

一名女網友在Dcard發文，表示她在一本國小六年級國文教材的「改錯字」習題中，看到了一篇「行兇文章」，文中描述一名通緝犯原本在親友公司擔任要職，但因為工作內容發生爭執，後來在某次公司聚餐後，動手殺害對方，並利用化學藥劑溶解屍體，將剩餘的骸骨遺棄在廢棄工廠中。

原PO表示，她看了這篇文章覺得非常「誇張」，質疑為何國小教材裡會出現此類內容。雖然她也覺得在資訊發達的時代，不應該過度保護孩子，但她還是認為文中描述的內容「過於詳細」，不應該放在國小教材裡。

此文一出，不少網友認為不該把小孩關在「象牙塔」裡，而且在網路時代，小孩肯定也會接觸此類內容，「怎麼喜歡當小孩在象牙塔裡長大，一點腥羶色就大驚小怪，二十年前報紙上都是這種新聞，也沒看到一整個世代都長歪」、「社會就是會發生這些事啊，活在象牙塔有比較好？」、「網路泛濫，很多國小生很早就知道這種事了好嗎？而且也都很早熟」。

不過也有網友認為不太合適，「國小需要口味這麼重的舉例嗎」、「確實好像不需要描述這麽細」、「雖然這種事很多不可能沒見過，但作為普通的小六改錯字教材，本來就不該用這種例子」、「反面教材確實不宜出現」。

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