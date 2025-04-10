桃市家長控師亮刀嚇學童 批校長包庇

桃園市會稽國小有老師因不滿學生成績，日前竟拿美工刀架在自己脖子上，稱要把血噴在學生身上。多名家長不滿校長鄭家興處置疑包庇，昨到市府前陳情，教團也批該名校長違反性平、不當言論爭議不斷。教育局表示，將調查追究教師責任，另啟動校長不適任調查程序。

鄭家興昨起請假配合調查；校方表示，該教師從行政轉教職可能適應不良、壓力大，已請長假休養。多名家長昨在教團陪同下到市府前陳情。家長黃小姐直言，該名老師不只一次失控，先前曾撕毀考卷、將物品丟到走廊外，強迫學生下樓撿拾，這次甚至亮出美工刀威脅學生安全。家長會日前向校長反映，校長卻考慮要該師轉調特教科擔任組長，批學校管理出問題、螺絲鬆滿地。

黃小姐受訪時忍不住哽咽地說，事發後孩子回家異常安靜，不願意說話，「孩子覺得是不是他考不好，應接受制裁、離開這世上」。她也批評教育局處理消極，未採取實質行動。桃園市教師會理事長陳俊裕也說，校長鄭家興起初回應消極，家長投訴教育局後，才被迫召開校事會議；鄭近來涉及多起爭議，包括隱匿性平案件、特教生遭不當管教與體罰，還疑似偽造家長會聲明等，嚴重戕害教育人員形象，要求市府進行不適任調查。

對於有老師拿刀揚言血濺學生，鄭家興說，接獲通報後，迅速啟動校安通報機制，並將該師調離現職，學校除啟動校事會議調查，也要求該老師就醫接受心理評估。桃園市教育局特教科長張晉嘉說，該師因求好心切一時情緒失控，已請假調養身心，校方另聘其他教師帶班；該校也會進行校事會議調查追究其責任，輔導室也入班團體輔導。

鄭家興近來爭議不斷，教育局說，先前已針對延遲性別事件通報等案提校長考核委員會，決議記過1次及申誡2次；教育局後續將舉行校長事件審議會，受理校長疑似不適任案，啟動調查程序。