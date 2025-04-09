新北今公告國小、幼兒教甄簡章 新增1加分制度搶人

新北市教育局今天公告114學年度國民小學暨幼兒園教甄簡章，除增113學年度教甄備取考生，今年報考初試成績增加10%外，今年又新增全國科展指導加分搶人。新北教育局說，初試自4月18日至4月22日線上報名，預計17日公告缺額。

教育局長張明文表示，為改善近年代理教師招募不易，去年公告113學年度教甄備取考生，若後續擔任新北市國小長期代理教師，今年再度報考的初試原始成績增加10%；今年新增5年內曾在全國科展，指導獲得全國科展前三名者，初試原始成績加2分，最高2分；代理教師5年內若服務偏遠或特殊地區學校，滿1年可加1分、一般地區則加0.5分，最高可加5分。

另一方面，為配合新北本土語及雙語教育政策，教師甄選也納入各語言別的專業加分，包括台灣台語、客語或原住民族語能力中高級（含）以上，每項可加2分，最多可加6分；具台灣手語教學資格者可再加2分；近期英語檢定亦比照CEFR B2級標準給予加分2分。

教育局表示，114學年度國小暨幼兒園教師甄選簡章已公告於教育局官網以及「新北市教育人員聯合甄選報名系統」，初試與複試皆採線上報名，初試報名自4月18日至4月22日止。