花蓮高農採用國產材課桌椅 散發精油香氣學生大讚好用

國立花蓮高級農業職業學校汰換老舊課桌椅，花費33萬餘元，採購30組在地國產柳杉課桌椅，提供森林科學生使用，透過行動響應政府國產材政策，校方希望藉此增進學生對在地資源的了解，重視環境保護。新的課桌椅散發淡淡的精油香氣，讓學生都大讚好用。

花蓮高農秘書蔡金智表示，校內許多老舊課桌椅出現晃動等情形，不適合學生上課使用，一段時間就要汰換，學校響應林業及自然保育署花蓮分署政策，採購國產柳杉課桌椅，希望結合課程實際讓學生體會在地的資源，未來校方會持續編列經費，逐步汰換其他老舊的課桌椅。

林保署花蓮分署長黃群策表示，這批課桌椅採用花蓮瑞穗人工林疏伐的柳杉木材，交由廠商製作成符合人體工學的課桌椅；花蓮分署過去曾與銅門國小合作，提供國產材課桌椅，這次是花農採購，是花蓮首間採購國產材課桌椅的高中職學校。

黃群策說，這批課桌椅除具低碳足跡，經過嚴格測試，符合CNS14430「學校普通教室用課桌椅」標準，也通過多項強度及機能測試，確保耐用性與安全性；每張皆配有專屬追溯條碼，確保木材來源合法，也方便未來汰舊換新時追蹤管理。

新的課桌椅長度與寬度比舊的大，學生使用後紛紛表示，國產柳杉製作課桌椅紋路溫潤，提升外觀質感，實際使用上更舒適，增加學習環境氛圍。