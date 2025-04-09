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高中生發想「血友病專用ok繃」 獲醫療科技金獎

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）出席典禮頒獎。圖／台北市教育局提供
台北市長蔣萬安（中）出席典禮頒獎。圖／台北市教育局提供

第四屆全國高中醫療科技創意競賽今天舉辦頒獎典禮，北市更囊括全部特優學校獎，金獎當中，又以中山女高的「血友病專用ok繃」及靜心高中以「口腔醫療數位化」獲獎。市長蔣萬安到場給予學生鼓勵，從創新思維中，看見未來醫療發展，解決實際的醫療問題。

教育局表示，北市與生技醫療科技政策研究中心及全國13所大學醫學系從2021年攜手，舉辦的全國高中醫療科技創意競賽，今年網羅全國101所高中組成298組團隊參賽，並聚焦於智慧醫療、精準醫療及全齡健康。

教育局介紹，特優學校獎由台北市6所高中學校包辦，2所高中獲優良學校獎，8組學校團隊創意計畫分別榮獲金獎、銀獎及銅獎、41組團隊榮獲佳作及入選，10位教師榮獲指導教師獎。

台北市長蔣萬安出席活動表示，看見學生們將所學知識應用於解決實際醫療問題，從參賽的創意主題，更流露出對於醫療科技的熱愛，更以創新的思維，為未來醫療的發展帶來無限可能。

獲得學校團隊金獎的中山女高學生張凱棋、劉冠宜、黃羿瑄、黃奕澄分享，此次計畫「血友病專用ok繃」，產品設計靈感來自日常生活中常見的OK繃，如何幫助血友病患者在受傷時更快速止血，帶著這個想法開始設計並深入研究相關資料。

另一獲得金獎團隊的靜心高中學生陳宥螢、曾翊柔分享，以「口腔醫療數位化」主打內含攝影機的張口器，能大幅減輕牙科醫師對初診病患的初步診察負擔。該裝置可拍攝高解析度的口腔照片，未來將結合AI影像辨識技術，協助醫師精確判斷需要關注的部位，提高診療效率。

獲得特優指導教師的中山女高老師陳晏如認為，醫療科技創意競賽是一項鼓勵學生創新與體驗醫療科技產業的競賽，複審時評審提供了改進建議，決審時的提問也讓學生收穫良多，更感謝評審的開放態度及對師生們的肯定與指導。

團隊

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