亂罵髒話？高雄某國中學生遭壓制在地受傷 體育老師神隱拒認錯

高雄市繼某公立高中職老師涉性騷擾、某國小教師不當管教爭議後，今天再傳出某國中爆發師生肢體衝突，一名體育老師與學生在教室走廊爆口角，竟將學生壓制在地上，造成學生臉、頸部受傷，家長到校要求給交代，老師不出面也拒認錯，家長已驗傷不排除提告。該國中校長表示，已向教育局校安通報，體育老師未任教該名學生班級，暫未對老師做出處置。

這起師生肢體衝突事件發生在本周一，一名國三生午休時間未留在教室，走到教室外倒水，走廊上遇到體育老師，兩人起了口角，疑似老師措辭強硬，學生爆粗口回罵，該名體育老師氣得將學生壓制在地，導致學生臉部挫傷、頸部拉傷。

據了解，該名國中生是隔代教養孩子，由奶奶扶養長大，奶奶尋求教會協助，昨天周二在牧師陪同下前往學校，要求校方給一個解釋，但體育老師不出面、拒絕道歉，讓奶奶無法接受，帶著孫子前往醫院驗傷，目前除了臉部挫傷，因被壓制在地時，頭頸部也拉傷，連吃飯都受到影響。

該國中校長今表示，這起事件已啟動校安通報程序，因學生2天未到，除了請校護去電關心，他前天外出開會不在學校，今天已跟奶奶取得聯繫，希望到家裡慰問、了解需求，若學校有不周到之處，也希望跟奶奶當面致歉，他認為師生在校園不應該對立，既然衝突發生，就當做一個學習，盼讓師生找到和平溝通方法。

不過高雄市家長協會接獲家長求助，出面與學校交涉處理，理事長黎明表示，家長承認孩子爆粗口不對，但可以依校規處理，老師卻動手將學生壓制在地，如此粗暴行為造成孩子受傷，事後又拒不出面，令人無法接受。

黎明表示，若老師確實有錯就應該認錯道歉，畢竟教育已沒有體罰這檔事，師生有衝突，可依校規處理，或通過生教組、輔導室依規處理，老師直接動粗做錯事不認錯，又不願面對，卻叫學校扛，很不應該，他將再度陪同家長到校，要求老師出面說清楚。