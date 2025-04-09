快訊

陸配風暴未息！移民署長傳申請提早退休 鐘景琨證實：個人考量

川普關稅海嘯來襲！ 勞動部點名這些產業勞工危險了

大陸發表2萬字白皮書 強調中美可通過對話解決經貿分歧

聽新聞
0:00 / 0:00

亂罵髒話？高雄某國中學生遭壓制在地受傷 體育老師神隱拒認錯

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄某國中爆發肢體衝突，疑似學生頂嘴罵髒話，當場遭體育老師壓制在地。示意圖／ingimage
高雄某國中爆發肢體衝突，疑似學生頂嘴罵髒話，當場遭體育老師壓制在地。示意圖／ingimage

高雄市繼某公立高中職老師涉性騷擾、某國小教師不當管教爭議後，今天再傳出某國中爆發師生肢體衝突，一名體育老師與學生在教室走廊爆口角，竟將學生壓制在地上，造成學生臉、頸部受傷，家長到校要求給交代，老師不出面也拒認錯，家長已驗傷不排除提告。該國中校長表示，已向教育局校安通報，體育老師未任教該名學生班級，暫未對老師做出處置。

這起師生肢體衝突事件發生在本周一，一名國三生午休時間未留在教室，走到教室外倒水，走廊上遇到體育老師，兩人起了口角，疑似老師措辭強硬，學生爆粗口回罵，該名體育老師氣得將學生壓制在地，導致學生臉部挫傷、頸部拉傷。

據了解，該名國中生是隔代教養孩子，由奶奶扶養長大，奶奶尋求教會協助，昨天周二在牧師陪同下前往學校，要求校方給一個解釋，但體育老師不出面、拒絕道歉，讓奶奶無法接受，帶著孫子前往醫院驗傷，目前除了臉部挫傷，因被壓制在地時，頭頸部也拉傷，連吃飯都受到影響。

該國中校長今表示，這起事件已啟動校安通報程序，因學生2天未到，除了請校護去電關心，他前天外出開會不在學校，今天已跟奶奶取得聯繫，希望到家裡慰問、了解需求，若學校有不周到之處，也希望跟奶奶當面致歉，他認為師生在校園不應該對立，既然衝突發生，就當做一個學習，盼讓師生找到和平溝通方法。

不過高雄市家長協會接獲家長求助，出面與學校交涉處理，理事長黎明表示，家長承認孩子爆粗口不對，但可以依校規處理，老師卻動手將學生壓制在地，如此粗暴行為造成孩子受傷，事後又拒不出面，令人無法接受。

黎明表示，若老師確實有錯就應該認錯道歉，畢竟教育已沒有體罰這檔事，師生有衝突，可依校規處理，或通過生教組、輔導室依規處理，老師直接動粗做錯事不認錯，又不願面對，卻叫學校扛，很不應該，他將再度陪同家長到校，要求老師出面說清楚。

奶奶 衝突 隔代教養 體育

延伸閱讀

告五人4月12日高雄演唱會 市府公布交管措施

高雄演場會經濟帶動黃牛票 李眉蓁：應強制實名制

新竹縣長楊文科授旗全中運代表隊 頒發加菜金勉勵選手

反映合理成本漲！新竹市體育場館預計調整營利性租借費用

相關新聞

亂罵髒話？高雄某國中學生遭壓制在地受傷 體育老師神隱拒認錯

高雄市繼某公立高中職老師涉性騷擾、某國小教師不當管教爭議後，今天再傳出某國中爆發師生肢體衝突，一名體育老師與學生在教室走...

蘇澳5.8地震萬里搖 萬里國小疏散318學生操場避難

今天上午9時53分宜蘭縣蘇澳鎮深72km（(宜蘭縣蘇澳鎮）發生芮氏規模5.8地震，新北市3級，萬里區萬里國小老師發現很搖...

高雄小一童遭老師搧頭抓髮關辦公室 情緒崩潰服藥治療

高雄市鳳山區某國小傳出教師不當管教事件，一名國小一年級孩童遭老師出手搧頭、抓頭髮，還被關在辦公室座位下方，孩童母親今出面...

影／師拿美工刀架脖揚言血濺學生 桃園家長哽咽籲換校長

桃園市會稽國小有導師上周因不滿學生成績，竟拿美工刀架在自己脖子上，稱要把血噴在學生身上。家長今群起到市府前陳情，淚訴孩子...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

春季限定「台味因雄Pa」啟動 南市用數位推文化學習

台南市教育局經營全國「因雄崛起」線上自主學習平台，身受小朋友喜愛，去年配合兒童節與PaGamO素養學習平台合作辦理「因雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。