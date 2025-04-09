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春季限定「台味因雄Pa」啟動 南市用數位推文化學習

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局經營全國「因雄崛起」線上自主學習平台，推出「台味因雄Pa」線上自主學習合作活動。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局經營全國「因雄崛起」線上自主學習平台，推出「台味因雄Pa」線上自主學習合作活動。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局經營全國「因雄崛起」線上自主學習平台，身受小朋友喜愛，去年配合兒童節與PaGamO素養學習平台合作辦理「因雄童樂Pa」，回響熱烈，累計超過30萬人次登入，賽事挑戰人數更突破4.2萬。今年再推出「台味因雄Pa」線上自主學習合作活動，即日起至4月13日玩個夠。

教育局長鄭新輝表示，因雄崛起平台結合教育部因材網，透過遊戲化學習模式提升學生興趣與專注力，並搭配線上闖關與競賽機制，鼓勵學生自主學習，檢視個人學習進度，進一步提升學習成效。

南市積極響應教育部數位學習精進計畫，持續優化「因雄崛起」悅趣式自學平台，提供學生多元學習方式。此平台自2021年12月上線以來，累積全國超過50萬學生使用，有效提升學生對「因材網」的使用率約70%，展現高度的學習成效。

教育局指出，數位學習已成為現代教育發展的重要趨勢，尤其在教育現場積極推動創新教學模式的情況下，培養學生自主學習能力是關鍵目標之一。南市國中小學生可在活動期間內，使用OpenID帳號登入「因雄崛起平臺」及「PaGamO素養學習平臺」，閱讀教材後挑戰賽事及任務，獲取雙方通關密語，完成「魔王賽事挑戰」與「世界任務挑戰」，即可獲得豐富的線上虛擬寶物，如系列生物兵器、台灣主題小吃裝飾物及台南特色地形等。

升學 教育局 自主學習

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