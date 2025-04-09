苗栗校職員盼動保團體幫6生繳學費 被婉拒竟嗆「人不如畜生」

苗栗市某國小1名楊姓職員上周以教師身分傳訊台灣動物緊急救援小組，盼幫忙該校6名家境困難的學生繳交註冊費，但對方以與組織宗旨和勸募內容不符為由予以婉拒，未料竟遭嗆「人不如畜生嗎？」消息曝光後引發議論。

據了解，該校職員自稱楊姓老師上周發送電子郵件連繫台灣動物緊急救援小組，「校內有6名學生家境困難，沒有辦法繳納註冊費及代辦費，可以幫忙他們嗎？」讓該組織志工感到非常同情並回信婉拒，表達組織是幫助流浪貓狗的單位。

沒想到連續假期過後恢復正常上班，楊某於前晚連續寄送2封電子郵件，「天哪！你們的意思是說人不如畜生嗎?」甚至還直指「你們這群人真的很冷血！人在作，天在看！」令收到信的動物救援人員整晚難過沮喪不已。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台表示，社會上社福團體涵蓋各種不同領域，設立宗旨與勸募目的也都不同，該組織努力救援流浪貓狗奮鬥30年，營救超過5千隻傷病流浪動物，持續捐助飼料幫助全台灣逾200個弱勢流浪貓狗收容園區，讓3萬多隻毛孩子每天得以溫飽。

他呼籲身為教職員要理性發言，應透過政府社福系統或諮詢專門幫助貧苦學生組織，才是正確理性做法。能體會楊某著急為孩子爭取扶助的心境，原諒他的失言，也會安慰第一線收到信件的人員。

校方強調，楊姓出納人員是專職行政人員，並不具有教師身份，純屬楊員個人行為，未經學校同意或授權，對此事深表遺憾；該名同仁已了解錯誤所在，並願意向有關人員致歉。

且學校因應經濟狀況不佳或突遭變故學生，為確保受教權益，設有教儲戶補助機制，目前足夠補助學生經費。未來，學校也會加強宣導，讓全校師生更清楚各項救助的管道及申請流程，以避免類似事件再次發生。

今天上午，苗栗市長余文忠也到校關切6名弱勢學童的生活學習狀況，並了解事件始末後，他允諾由公所出面，協助負擔6學童尚未繳交的註冊費。